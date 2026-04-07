5 ideas para cambiar tus sábanas con un estilo aesthetic y moderno

Las sábanas que usas en tu cama, además de tener la principal función de taparte al momento de dormir, pueden convertirse en un elemento indispensable al momento de decorar tu habitación, por lo que es importante escoger el elemento que mejor se adapte al ambiente que deseas.

Es así que te daremos 5 ideas para cambiar el textil que tienes en tu cama, el cual te ayudará a obtener un estilo aesthetic y moderno en tu habitación, sin tener que hacer cambios enormes.

¿Cómo cambiar tus sábanas por un estilo aesthetic?

La inteligencia artificial de Gemini detalla que podemos optar por 5 ideas para cambiar las sábanas de tu cama, elemento que te ayudará a obtener un estilo aesthetic y moderno en tu habitación. Para ello, recomienda lo siguiente:

“Monocromático texturizado” : Escoge las que tengan tonos neutros como beige o gris arena, pero deben tener mezcla de texturas diferentes.

: Escoge las que tengan tonos neutros como beige o gris arena, pero deben tener mezcla de texturas diferentes. “Soft loft” : Además de verse estéticamente elegante, debe lucir con vida; para ello, no escondas las cobijas; mejor dobla el edredón a la mitad de tu cama.

: Además de verse estéticamente elegante, debe lucir con vida; para ello, no escondas las cobijas; mejor dobla el edredón a la mitad de tu cama. “Pillow stacks” : Ten varias almohadas en tu cama; puedes optar por dos grandes, dos estándares y un cojín decorativo. Usa colores complementarios y diferentes.

: Ten varias almohadas en tu cama; puedes optar por dos grandes, dos estándares y un cojín decorativo. Usa colores complementarios y diferentes. “Danish Pastel” : Una opción colorida que te ayudará a darle color sin perder el estilo. Busca ejemplares que tengan cuadros en tono pastel.

: Una opción colorida que te ayudará a darle color sin perder el estilo. Busca ejemplares que tengan cuadros en tono pastel. Terciopelo y metal: Opta por incorporar algunas cobijas en satín o seda, mientras que a las almohadas añade fundas de terciopelo.

¿Qué otro elemento te ayudará a tener un elemento aesthetic?

Al final, Gemini nos deja una recomendación sobre el tema; explica que, para mantener el estilo aesthetic y moderno, además de las sábanas, será fundamental el tipo de iluminación que se coloque.

Por lo que recomienda eliminar las lámparas blancas de hospital, para cambiarlas por una tira LED en la cabecera o una lámpara de hongo en la mesa de noche que tengas cerca. Son ideas para cambiar el ambiente del dormitorio que son sencillas de lograr y que te van a encantar.