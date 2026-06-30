5 ideas para reciclar botellas de vino y hacer centros de mesa para boda o primera comunión

Si te encanta tomar vino, no tires las botellas vacías, porque pueden ser un gran tesoro al reciclarlas, ya que puedes hacer manualidades y convertirlas en centros de mesa con un toque aesthetic y lujoso. Este tipo de adornos para fiesta pueden ser perfectos para todo tipo de eventos, pero te sugerimos adecuar las botellas de vino para piezas centrales de primera comunión o boda.

Mira las siguientes sugerencias y pon a volar tu creatividad, saca todos tus materiales como foami, silicón, brillos, encaje y compra sólo lo necesario para hacer unos centros de mesa que le encantarán a tus invitados.

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5 centros de mesa hechos con botellas de vino

1. Con mecate: Este estilo de centro de mesa con botella de vino reciclada es perfecto para cualquier tipo de evento elegante. Tan solo debes poner hilo de mecate como adorno en el cuerpo de la botella, pintar las boquillas de tu color favorito y poner las flores que vayan con el resto de la decoración de la fiesta.

2. Para primera comunión: Si tienes en puerta este tipo de evento, te sugerimos estos centros de mesa, asegúrate de limpiar bien la botella y pintala con colores pastel. Agrega un par de flores y no olvides poner espigas de trigo, el toque ideal para darle la vibra de primera comunión.

3. Como portavelas: Si tu fiesta es de noche y quieres darle un estilo romántico, este modelo de centro de mesa es ideal, es parecido al primero por el mecate; sin embargo, solo debes agregar una vela larga para que sea perfecto.

4. Con luces: No importa el tipo de fiesta que tengas, si quieres lucirte con los centros de mesa no dudes en esta opción. La botella de vino lleva por dentro una mini serie de luces amarillas para hacerla aesthetic, pon un par de rosas color pastel y listo, tendrás un recuerdo increíble para tus invitados.

5. Con fotos o etiquetas: Si quieres darle un estilo único a tus centros de mesa, te sugerimos este diseño que se puede hacer muy fácilmente. En la boca de la botella de vino por un poco de mecate y listón, y en el cuerpo agrega una etiqueta con la foto de los novios o el festejado. Por último, pon flores blancas para darle un toque aesthetic.