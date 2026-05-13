Harry Potter marcó una época en el cine mundial al sacar al mercado 8 películas durante un periodo de 10 años, por lo que sin duda dejó marcada a toda una generación, que tal vez hoy disfrute verlas acompañada de sus hijos. Si eres fan de hueso colorado o el más pequeño de la familia lo es, puedes hacerle su fiesta de cumpleaños con esta temática o bien al estilo mundial de futbol y celebrar con toda la familia.

Estas ideas para celebrar como un verdadero fan de Harry Potter son baratas, pues no se necesitan grandes adornos o decoraciones, sino pequeños objetos que hacen la diferencia, tal cual pasa con el diseño de interiores. No solo se puede utilizar para fiestas de cumpleaños, también para un evento especial o el Día del Maestro, en caso de que el profesor sea seguidor de esta obra. Conoce las 4 piñatas caseras de KPop Demon Hunters que son especiales para este tipo de celebraciones.

Las ideas de decoración de Harry Potter

1. Hedwig: La lechuza de plumaje blanco que se convirtió en la más fiel compañera de Harry la puedes utilizar en tu fiesta temática en forma de globos.

6 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños al estilo Harry Potter y celebrar como verdadero fan|Pinterest

2. Comedor de Hogwarts: Degusta tu comida favorita en el Gran Comedor de Hogwarts, junto a las velas flotantes y los estandartes.

6 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños al estilo Harry Potter y celebrar como verdadero fan|Pinterest

3. Pastel con elementos: El principal elemento decorativo es el libro de hechizos abiertos, así como la snitch dorada, la bufanda de Gryffindor, las gafas y la varita.

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4. Photocall: Decora un área de tu casa o salón de fiestas con la mayoría de elementos de Harry Potter. Por ejemplo, señalizaciones con flechas que indiquen lugares como Hogwarts, figuras de los personajes principales y las bolsas de regalo con las iniciales de la película.

6 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños al estilo Harry Potter y celebrar como verdadero fan|Pinterest

5. Golosinas temáticas: En la mesa de postres pon dulces innovadores, como chocolates en forma del nitch dorado o de la escoba voladora.

6 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños al estilo Harry Potter y celebrar como verdadero fan|Pinterest

6. Bolsas decorativas: Si eres de las personas que dará dulces, puedes decorar las bolsas al estilo Harry Potter.