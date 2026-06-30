5 ideas de aguas frescas que son ideales para disfrutar durante el partido entre México contra Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026

Si estás preparando todo para ver el partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Ecuador, recuerda que parte importante son las botanas y las bebidas; por ello, ahora te contamos 5 ideas prácticas y deliciosas para preparar aguas frescas y disfrutar del partido con todo el sabor de México.

Ahora lee: 3 Snacks ecuatorianos fáciles de preparar para disfrutar del partido México vs. Ecuador este 30 de junio

Para nadie es un secreto que México cuenta con una de las tradiciones gastronómicas más extensas de todo el mundo y, dentro de ellas, sus aguas frescas se colocan como parte del folclore nacional; por ello, ahora descubre 5 recetas imperdibles para preparar aguas frescas y sorprender a tus invitados con todo el sabor y tradición de la cocina mexicana, con opciones como:

Aguas de jamaica

Para esta receta requieres de 1 taza de flor de jamaica seca; la cuelas y debes dejar reposar en 1 litro de agua caliente al menos 10 minutos. Después, cuela la infusión y añade azúcar al gusto y, mientras la preparación aún está caliente, agrega dos litros de agua fría y complementa con hielo.

Aguas de jamaica|Guetty-pexels-canva

Agua de limón con chía

Esta receta requiere que mezcles jugo de limón recién exprimido con semillas de chía previamente hidratadas, agrega agua purificada y un toque de azúcar al gusto, sirvé con hielo y disfruta.

Agua de limón con chía|Guetty-Pexels-canva

Agua de horchata

Comienza lucuando arroz y canela con agua caliente, agrega y mezcla leche evaporada, leche condensada y un toque de vainilla, complementa con agua fría y agrega hielos.

Agua de horchata|Getty-Canva-Pexels

Agua de sandía

Para comenzar, separa la pulpa de una sandía y licúa con un poco de agua, cuela el resultado para evitar las semillas y añade azúcar al gusto. Para llevar la mezcla al siguiente nivel, añade un toque de jugo de limón.

Agua de sandía|Guetty-canva-pexels

Agua de pepino con limón

Comienza pelando un pepino, licúalo con un poco de agua fresca y el jugo de 2 o 3 limones y añade azúcar al gusto, cuela la mezcla y añade más agua y sirve con abundantes hielos.

Agua de pepino con limón|Getty-canva-

Faltan solo algunas horas para que México dispute su continuidad dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ en contra de Ecuador, y es este el pretexto perfecto para rodearte de amigos y familiares y disfrutar de la amplia cultura gastronómica nacional con estas 5 ideas de aguas frescas.