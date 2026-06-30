No expongas a tu perro a esta temperatura; así le puede dar un golpe de calor

La temporada de calor prácticamente está aquí y aunque los animalitos son fieles acompañantes y se adaptan, se debe tener cuidado porque también pueden sufrir con las altas temperaturas del verano. Por ello, se deben reconocer los aspectos de relevancia en cuanto a un posible golpe de calor que tenga tu perro. Sigue estos consejos y disfruta sano y feliz a tu canino.

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¿Cómo sabes si tu perro está sufriendo por el calor?

Evidentemente los perros no se comunican de manera directa cuando están sufriendo algún tipo de situación, sin embargo se comportan de manera específica. Por ello, cuando sabes que la temperatura rebasa los 25 grados centígrados y percibes algún tipo de jadeo en tu can… ten cuidado porque probablemente está sufriendo con las complicaciones del clima.

Si el termómetro sube a 30, 35 o hasta 40 grados centígrados, lo ideal no es exponerlos al sol directamente ni realizar actividad física. Y es que no todos los lomitos sufren igual, por eso debes tomar extremas precauciones si tienes los siguientes perritos: mascotas con enfermedades cardíacas, razas con mucho pelo, cachorros, perros de edad avanzada, animales con obesidad y razas específicas como el Shih Tzu, Boston Terrier, Bulldog inglés, Pug y Bulldog francés.

Por eso debes seguir estos consejos. Siempre debes mojar sus patas y abdomen si el calor es extremo (agua templada, nunca fría), pasear temprano en la mañana o en la noche, procura espacios con sombra y buena ventilación… y ten a la mano siempre agua fresca y limpia. Esto porque los ejemplares indicados, tienen más dificultades para eliminar el exceso de temperatura corporal. Por ello requieren cuidados puntuales para evitar riesgos.

¿Cómo sé si mi perro tiene un golpe de calor?

Evidentemente debes estar atento a los consejos indicados, pero en una situación extraordinaria, presta atención en los siguientes detalles con tu perro. Y si alguna de estas se presentan, lleva al animal a un lugar fresco, dale agua en pequeñas porciones en temperatura templada y prioriza la visita al veterinario.