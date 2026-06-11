Manualidades de La casa de muñecas de Gabby: 3 ideas para hacer tus propios personajes

Los pequeños y los adultos tenemos diferentes actividades para compartir y disfrutar de tiempo juntos. No todo pasa por las pantallas y eso es a lo que muchos especialistas apuntan ya que el tiempo de calidad entre padres e hijos tiene un impacto muy positivo en su desarrollo como individuos.

¡Es un peligro para sus hijos! ¿Danna podría ser buena madre aunque creció abandonada?

Las manualidades ya dejaron de ser solo una actividad propia de las escuelas, diferentes tutoriales que se divulgan en redes sociales proponen llevar esta práctica a la intimidad del hogar. La idea es que grandes y chicos compartan juntos ese tiempo, mientras con imaginación realizan sus creaciones.

Manualidades como práctica social

Fuentes bibliográficas consultadas mediante la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) remarcan que las manualidades funcionan como una potente práctica social que teje comunidad y sentido de pertenencia.

“En un entorno hiperdigitalizado y de consumo masivo, organizarse para crear con las manos y dar nueva vida a objetos en desuso es una declaración política: revaloriza el trabajo humano, promueve la autogestión y fortalece la identidad local”, sentencia Gemini.

Manualidades de La casa de muñecas de Gabby

En base a lo señalado y sin desconocer el auge de las plataformas de streaming, y el gran caudal de producciones destinadas a los niños, una de las propuestas del mundo de las manualidades invita a unir esta práctica con la serie “La casa de muñecas de Gabby”.

A continuación se detallan 3 ideas súper fáciles, baratas y divertidas para crear en casa a los personajes de esta producción infantil a partir de materiales reciclados:

Pandy Paws con rollos de cartón



Materiales: un tubo de cartón, témpera o acrílico blanco y negro, cartulina blanca y rosa, marcador negro, pegamento y tijeras.

Paso a paso

El cuerpo: Pinta el tubo de cartón completamente de blanco (o fórralo con papel blanco). Los detalles de panda: Con pintura negra o un marcador grueso, dibuja las "manchas" de los ojos características de Pandy, sus patitas delanteras y su tierno pantalón corto. Las orejas: Recorta dos semicírculos en cartulina blanca y dos más chicos en rosa para el centro. Pégalos por dentro de la parte superior del tubo. La cara: Con el marcador negro, dibuja su nariz triangular, sus bigotes y sus ojos detallados. ¡No te olvides de su característica bolsita mágica! La puedes dibujar directo o hacerla en cartulina y pegársela al frente.

Cakey Cat



Materiales: una esponja de cocina común, goma eva o cartulina blanca, rosa y de varios colores para las chispitas, marcador negro indeleble y silicona líquida o pegamento universal.

Paso a paso

La forma: Dale forma redondeada a la parte superior de la esponja con la tijera para que parezca el copete de un muffin o pastelito. La base: Si quieres, puedes envolver la mitad inferior de la esponja con un trozo de papel o goma eva plisada para simular el pirotín (el molde del cupcake). La cara: Recorta dos orejitas de gato en goma eva blanca con centro rosa y pégalas arriba de la esponja. Las chispitas: Corta mini rectángulos de goma eva de muchos colores (celeste, amarillo, rosa, verde) y pégalos por toda la "cabeza" de Cakey, tal como sus chispitas de colores de la serie. Los rasgos: Dibuja sus ojos felices, su naricita y sus bigotes con el marcador negro sobre la esponja.

CatRat



Materiales: dos o tres conos de un maple/cartón de huevos, pintura de color azul claro o celeste, cartulina azul, blanca y amarilla, y un marcador negro.

Paso a paso