Jezzini REAPARECE y SE DISCULPA con fuerte mensaje sobre la salud mental. “Traicioné esa relación que teníamos tú y yo”

A 9 meses de su polémico lanzamiento como cantante y abandonar las redes sociales, Jezzini reapareció en sus perfiles oficiales para ofrecer disculpas ante las acusaciones de miles de seguidores de haber jugado con el tema de la salud mental. El influencer parece estar preparando un regreso oficial con el personaje que lo hizo famoso en primer lugar.

Fue en septiembre de 2025 que Jezzini tuvo una aparición en Venga La Alegría donde lanzó su carrera como músico, luego de haber estado retirado de las redes sociales y despertado preocupación entre sus fans. En aquella entrevista se presentó en un nuevo alter ego que el público recibió de manera negativa, además de que percibió la estrategia publicitaria del influencer como una burla a la salud mental.

Jezzini reaparece y pide perdón a sus seguidores

Luego de permanecer sin publicaciones por cerca de un año, los perfiles públicos de Instagram y TikTok de Mohamed Ramiro Jezzini Cantú ahora tienen un nuevo video donde el creador de contenido habla sobre su "funa" y ofrece disculpas. Jezzini comenzó el clip muy a su estilo, recordando una serie de divertidas anécdotas, "peleas públicas" y momentos "icónicos", como cuando se quedó encerrado en su propio balcón o lo captaron a bordo de una patrulla.

"Estas tragedias que a mí me pasan tenían un poco de sentido, hasta que yo traicioné esa relación que teníamos tú y yo", dijo Jezzini sobre su "cancelación" de hace aproximadamente 9 meses. "Esa relación donde yo te platico las cosas tan bellas y ridículas que me ocurren... Y lo hice en nombre de una broma pend%&a, tratando de ser disruptivo".

El influencer relató que necesito retirarse mucho tiempo de las redes sociales para ver cómo el público había percibido las cosas, que había hecho "algo muy grave y muy peligroso" con respecto a la salud mental. "Me costó una muerte completa al ego", agregó.

Jezzini dedicó un "lo siento" a sus seguidores y particularmente a quienes están en un proceso terapéutico y a los psicólogos. "La salud mental es un tema que todos necesitamos promover y cuidar", reconoció.