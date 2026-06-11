7 prendas básicas indispensables en el verano para cuerpos robustos

Expertos en moda han compartido cuáles son las prendas básicas que debes tener en tu armario durante este verano de 2026, especialmente si tienes cuerpo robusto o plus size.

Algunos de los pilares clave al momento de elegir ropa deberán ser el control de la temperatura y el balance visual, priorizando textiles altamente transpirables y cortes que sigan la línea natural del cuerpo.

Caminos de la Vida | Programa 10 Junio 2026

Las 7 prendas básicas indispensables para cuerpos robustos en verano

Vestido camisero de lino o algodón de corte imperio

Esta es la prenda estrella del verano por su versatilidad y frescura. El corte imperio es justo debajo del busto y suelto hacia abajo, definiendo la silueta sin marcar el abdomen.

El truco de estilismo es dejar los primeros botones abiertos para crear un cuello en "V" que alargará visualmente el torso y estilizará la zona del cuello.

Vestido camisero para lucir en verano 2026|Pinterest

Pantalón palazzo de tiro alto

Los pantalones ajustados pueden resultar incómodos y calurosos durante los días de altas temperaturas. Esto funciona porque es confeccionado en telas livianas como el tencel o la viscosa y ofrece total libertad de movimiento.

Pantalón palazzo de tiro alto para cuerpos curvy|Pinterest

Playera o blusa de cuello en V

Una playera básica de buena calidad es el bloque de construcción para muchos atuendos de verano, especialmente de algodón delgado, ya que son frescas.

Playera o blusa de cuello en V para el verano|Pinterest

Falda midi corte A

Llegan a la mitad de la pantorrilla y son una alternativa para los shorts. El corte equilibrará visualmente las caderas anchas o los hombros prominentes.

Falda midi corte A para el verano|Pinterest

Camisa oversize de lino

Los cambios de temperatura entre el calor exterior y el aire acondicionado requieren capas ligeras. Esto funciona como una chaqueta ligera de verano.

Camisa oversize de lino para el verano|Pinterest

Shorts de corte paperbag

Son cortes estructurados con cintura fruncida y cinturón, además de piernas más anchas que no se enrollan al caminar ni aprietan los muslos, ideales para mantener el balance de las proporciones.

Shorts paperbag para el verano|Pinterest

Kimono largo

Ya sea estampado o liso, es el accesorio textil más usado en verano, porque puede ser un atuendo playero o urbano según cómo se estilice. Además, ayudará a enmarcar la silueta y evitará la sensación de pesadez.

