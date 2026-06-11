7 prendas básicas indispensables en el verano para cuerpos robustos
Descubre cuáles son las 7 prendas básicas e indispensables para el verano, especialmente si tienes un curpo robusto, y cómo lucirlas en las vacaciones
Expertos en moda han compartido cuáles son las prendas básicas que debes tener en tu armario durante este verano de 2026, especialmente si tienes cuerpo robusto o plus size.
Algunos de los pilares clave al momento de elegir ropa deberán ser el control de la temperatura y el balance visual, priorizando textiles altamente transpirables y cortes que sigan la línea natural del cuerpo.
Caminos de la Vida | Programa 10 Junio 2026
Las 7 prendas básicas indispensables para cuerpos robustos en verano
- Vestido camisero de lino o algodón de corte imperio
Esta es la prenda estrella del verano por su versatilidad y frescura. El corte imperio es justo debajo del busto y suelto hacia abajo, definiendo la silueta sin marcar el abdomen.
El truco de estilismo es dejar los primeros botones abiertos para crear un cuello en "V" que alargará visualmente el torso y estilizará la zona del cuello.
- Pantalón palazzo de tiro alto
Los pantalones ajustados pueden resultar incómodos y calurosos durante los días de altas temperaturas. Esto funciona porque es confeccionado en telas livianas como el tencel o la viscosa y ofrece total libertad de movimiento.
- Playera o blusa de cuello en V
Una playera básica de buena calidad es el bloque de construcción para muchos atuendos de verano, especialmente de algodón delgado, ya que son frescas.
- Falda midi corte A
Llegan a la mitad de la pantorrilla y son una alternativa para los shorts. El corte equilibrará visualmente las caderas anchas o los hombros prominentes.
- Camisa oversize de lino
Los cambios de temperatura entre el calor exterior y el aire acondicionado requieren capas ligeras. Esto funciona como una chaqueta ligera de verano.
- Shorts de corte paperbag
Son cortes estructurados con cintura fruncida y cinturón, además de piernas más anchas que no se enrollan al caminar ni aprietan los muslos, ideales para mantener el balance de las proporciones.
- Kimono largo
Ya sea estampado o liso, es el accesorio textil más usado en verano, porque puede ser un atuendo playero o urbano según cómo se estilice. Además, ayudará a enmarcar la silueta y evitará la sensación de pesadez.