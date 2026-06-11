¿Por qué los perros comen pasto? Los expertos dan su explicación

Durante un paseo al parque, seguramente te ha tocado presenciar que tus perros suelen arrancar el pasto para comérselo, una acción que los mismos dueños de los canes suelen castigar, debido a que es algo inusual para nosotros.

Caminos de la Vida | Programa 11 Junio 2026

Sin embargo, en el mundo de los animales, dicha acción tiene una importante explicación; es así que te diremos la opinión de los expertos, detallando por qué lo hacen y qué cambios debemos hacer.

¿Qué pasa cuando mi perro come pasto?

En un artículo publicado por WebMD, explica que hay personas que aseguran que cuando comen pasto, se debe a que los perros no se sienten muy bien, por lo que optan por su ingesta para provocar el vómito y nuevamente sentirse bien, pero es información que no ha sido corroborada.

La opción más realista nos indica que posiblemente lo hacen para poder satisfacer una necesidad alimenticia que no ha sido satisfecha; usualmente se trata de falta de fibra. Otra explicación que ha sido aceptada por los expertos detalla que posiblemente a los perros les guste el sabor que tiene o la textura al masticarlo.

¿El pasto es venenoso para los perros?

Considerando las razones anteriores, en WebMD explica que, aunque no tienen nada de malo, los expertos recomiendan que debemos tener cuidado, ya que el pasto puede tener algún tipo de herbicida, o sin querer pueden consumir plantas que son tóxicas para ellos.

Al ver este tipo de comportamientos, recomiendan que hagamos ciertos cambios en su dieta para darle mayor fibra, por lo que deberás acudir a tu veterinario de confianza para consultar su opinión sobre el cambio de dieta adecuado a tus perros, actividad y su edad. Igualmente, podemos incorporar juguetes para morder, evitando que consuma césped por aburrimiento.

Recuerda que, al ver reacciones inesperadas en tu mascota o vómito, siempre se recomienda acudir al médico. Ahora ya sabes la razón del inesperado comportamiento de tu mascota, acciones que tienen una explicación.