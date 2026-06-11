Jean Piaget, psicólogo suizo: “Lo que buscamos en la educación es la autonomía intelectual y moral”

Desde la Universitaria Iberoamericana remarcan que comprender la mente humana siempre ha sido una tarea enigmática que ha cautivado a filósofos y científicos. Esto es lo que le ha dado origen a la psicología, una de las disciplinas más respetadas del mundo.

Psicólogos y psicólogas han nutrido a esta ciencia con estudios y profundas investigaciones que buscaron explicar el funcionamiento de nuestra mente y ciertos parámetros de nuestro comportamiento. Figuras como Jean Piaget han dejado un gran legado que es ampliamente estudiado por los futuros profesionales de la psicología.

¿Por qué estudiar a Jean Piaget?

Jean Piaget fue un destacado psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo que invita a ser estudiado ya que su teoría de las etapas del desarrollo cognitivo se encargó de transformar radicalmente nuestra comprensión de la infancia. A través de la observación de los niños, demostró que no piensan como "adultos en miniatura", sino que tienen lógicas y estructuras mentales completamente diferentes.

Estudiar a Jean Piaget es sumamente necesario ya que su enfoque constructivista aportó una mirada revolucionaria al explicar que el conocimiento no se absorbe pasivamente. El psicólogo suizo precisó que el conocimiento se construye a través de la interacción constante entre el sujeto, la experiencia directa y su entorno.

Jean Piaget y una frase icónica

El legado de Jean Piaget puede analizarse a través de diferentes premisas que logró inmortalizar, como su icónica frase “Lo que buscamos en la educación es la autonomía intelectual y moral”. Esta premisa resume a la perfección el núcleo de su teoría del desarrollo cognitivo y su visión de la pedagogía.

Para Jean Piaget, la educación no debía ser un proceso de llenar la cabeza de los niños solo con datos memorizados, sino que debía ser un camino en el cual se formara personas capaces de pensar y actuar por sí mismas. Así, el prestigioso psicólogo dejó su impronta en uno de los debates más potentes que hay en la actualidad en torno a la educación.