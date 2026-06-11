Estos son los lugares donde nunca debes poner la lengua de suegra, según el Feng Shui

La lengua de suegra es sin dudas una de las plantas de interior más utilizadas en los hogares ya que son resistentes, de fácil cuidado y se puede adaptar a diferentes espacios. Sin embargo, los seguidores de la energía recomiendan tener en cuenta el lugar que deben ocupar.

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Quienes son seguidores del Feng Shui, han manifestado que la ubicación que se le da a esta planta es importante ya que es considerada una especie protectora capaz de actuar como una barrera frente a energías densas o negativas.

Esta planta cuenta con hojas verticales, rígidas y puntiagudas que se asocian a la fuerza, estructura y defensa. Ante esto es importante darle el lugar adecuado para que actúe.

¿Dónde no se debe colocar la lengua de suegra?

Hay ciertos lugares que no se deben utilizar ya que podrían generar desequilibrios o interferir con el flujo armónico de la energía. Uno de estos sitios es la sala o el salón principal. El Feng Shui considera que estas zonas ya cuentan con una fuerte presencia del elemento madera y las plantas representan a este elemento por lo que habría un exceso energético que dificulta la energía.

Tampoco debes colocarlo en el baño primero porque la humedad constante puede afectar la salud de la planta, favoreciendo el deterioro de sus raíces y hojas. En cuanto a la energía es un espacio donde el chi tiende a dispersarse o escapar, lo que reduciría el efecto protector que se atribuye a la sansevieria.

La lengua de suegra hace lucir elegante a cualquier espacio|Canva

Por último, tampoco debes colocarlo en la oficina o espacio de trabajo porque si bien las personas buscan atraer prosperidad, productividad o concentración mediante la presencia de plantas, la energía fuerte y protectora de la lengua de suegra podría generar el efecto contrario. La presencia excesiva puede bloquear la creatividad, generar dudas o provocar sensación de estancamiento en proyectos y actividades laborales.