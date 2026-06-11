SUCIEDAD en MasterChef 24/7 enciende los ánimos: ¡gritos, peleas y pretextos dominan la mañana!

Este jueves, el desorden y la suciedad en el universo MasterChef 24/7 llegaron a un nivel intolerable : a pesar de que los "Maestros de Fuego" y hasta los mismos Jueces les remarcaron a los cocineros que deben ser limpios tanto con sus platillos como con su propio espacio, aún hay mucho por aclararse como se vio la mañana de hoy.

¿Por qué la limpieza en MasterChef 24/7 desató las discusiones entre los cocineros?

El escenario general en el universo MasterChef 24/7 no fue muy bueno hoy: camas destendidas, botellas de agua vacías por todos lados, termos regados, platos sucios desde la noche anterior, muebles polvorientos y el piso sucio formaron parte del paisaje con el que se despertaron los cocineros.

Mientras que algunos participantes del reality se tomaron todo el tiempo del mundo para chismear, desayunar y tomarse su café -ya que varios se levantaron tarde debido a la trasnochada-, Claudia agarró una escoba y se puso a barrer y a recoger activamente todo el desorden mientras la miraban.

Lo que realmente enfureció a Claudia fue que todos comenzaran a decirle "no limpies, siempre lo haces, deja esa escoba" cuando nadie se levantaba para ayudarla; fue entonces que, a los gritos, se quejó de que los cocineros sólo limpian el lunes y los demás días dejan todo el desorden.

"Ya, en serio, TODOS lo que me estén escuchando, ya no se la m4m3n, pónganse las p1nch3s pilas y no me digan que no limpie cuando el lunes ustedes empezaron con todo, martes, miércoles y jueves ya les valió v3rg4 (…) a mí no me gusta vivir en el p1nch3 d3sm4dr3, mejor que cada quien agarre sus cositas y las ponga en su lugar, pónganse a lavar su plato, ya estuvo bueno de m4m4d4s", dijo Claudia, quien tuvo todo el apoyo de Carmen.

Este fuerte regaño, lejos de hacer recapacitar a los cocineros, desató una ola de peleas, acusaciones y excusas que pusieron más tensión aún en el ambiente minutos antes de la masterclass que el Chef Poncho Cadena dio la mañana de este 11 de junio.

Ramahá, por ejemplo, se levantó súper tarde y se negó a lavar los trastes en medio de las discusiones: "Tengo clase ahorita y la verdad quiero entrar fresco y despierto, yo los lavo pero después (...) y tampoco me voy a poner a trapear a las 8 de la mañana", se excusó, al tiempo que renegó porque, según él, no ensució ninguno de los platos y ahora le tocaría hacer el trabajo de alguien más.

Otras cocineras que se pelearon fuerte fueron Michelle e Ixdit: Mich quiso poner a su compañera a limpiar, pero ella -quien apenas tendía su cama- le contestó molesta al señalarle que siempre dejaba los botes de yogurt sucios en todas partes, por lo que no tenía derecho a darle órdenes.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?