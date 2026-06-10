Estos son los mejores delineados mundialistas para apoyar a la selección

Estamos a horas de que comience el Mundial 2026 por lo que ya los fanáticos se encuentran preparados. Si buscas un maquillaje para la ocasión pues te traemos los mejores delineados creativos para alentar a la selección.

Los delineados con temáticas se han convertido en una gran tendencia. Estos estilos son fáciles de adaptar, requieren pocos productos y pueden complementar cualquier outfit.

¿Cómo hacer delineados mundialistas?

Delineado doble con los colores de la bandera

Comienza con un delineado negro clásico y luego agrega una segunda línea fina, justo encima. Para lograr este efecto tienes que utilizar los colores representativos de la Selección. Es decir, combina verde, blanco y rojo en pequeñas líneas paralelas al negro. El resultado es elegante y llamativo.

Tus ojos lucirán hermosos.|Pinterest

Cat eye con punta tricolor

Luego utiliza el delineado de gato con un toque mundialista en la punta exterior. Cabe destacar que la mayor parte del trazo debe permanecer negra, mientras que el extremo tiene que incorporar los colores de tu equipo con pequeños trazos o degradados.

Delineado gráfico de balón de futbol

Otra opción que es tendencia consiste en una idea deportiva por excelencia. Lo que tienes que hacer es crear una línea flotante sobre el párpado e incorporar pequeños hexágonos inspirados en los paneles de un balón de futbol. Puedes utilizarlo en la esquina exterior del ojo para mantener un acabado sencillo.

Bandera miniatura en el lagrimal

Aquí tenemos una idea muy creativa. Lo que debes hacer es hacer un delineado negro básico y dibuja con sombra una pequeña bandera o bloques de color en la esquina interna.

Luce la bandera en tus ojos.|IA

Delineado flotante inspirado en el trofeo

Por último, realiza un delineado flotante en tono dorado puede lucir como referencia al trofeo mundialista. Luego vas a colocar una línea un par de milímetros encima del pliegue natural del párpado. En el caso de que quieras puedes completar con pequeños puntos metálicos en las esquinas externas para darle mayor protagonismo a tus ojos.