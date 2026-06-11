La técnica para combatir la sequedad de las piernas que será tendencia este verano 2026 consiste en aplicar vaselina sobre la crema corporal hidratante para ayudar a retener la humedad en la piel. Este método, conocido popularmente como body slugging o slugging corporal, ha ganado popularidad debido a su capacidad para reforzar la barrera cutánea y mejorar la apariencia de las zonas más secas del cuerpo.

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Aunque la práctica parece nueva, en realidad se basa en un principio ampliamente conocido por la dermatología: los agentes oclusivos ayudan a reducir la pérdida de agua transepidérmica. La diferencia es que ahora esta técnica se está aplicando específicamente en piernas, codos, rodillas y otras áreas propensas a la sequedad, especialmente durante los meses de mayor exposición al sol, el calor y el aire acondicionado.

¿Qué es el slugging corporal y por qué los dermatólogos hablan de esta técnica para combatir la sequedad?

El slugging corporal consiste en aplicar primero una crema hidratante y, posteriormente, una fina capa de vaselina para sellar la hidratación. Esta actúa como una barrera física que ayuda a evitar que el agua se evapore de la piel.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) señala que la vaselina es uno de los ingredientes oclusivos más eficaces para proteger la barrera cutánea y reducir la pérdida de humedad. Asimismo, la dermatóloga Dra. Shari Lipner, profesora asociada de Dermatología en Weill Cornell Medicine, ha explicado que este tipo de productos ayudan a mantener la hidratación cuando se aplican sobre la piel previamente humectada.

Los beneficios más destacados de esta técnica incluyen:



Mayor retención de humedad: ayuda a evitar que la piel pierda agua a lo largo del día.

ayuda a evitar que la piel pierda agua a lo largo del día. Mejora de la barrera cutánea: protege la superficie de la piel frente a factores externos que favorecen la resequedad.

protege la superficie de la piel frente a factores externos que favorecen la resequedad. Suavidad prolongada: puede ayudar a que las piernas se sientan más confortables y menos ásperas.

puede ayudar a que las piernas se sientan más confortables y menos ásperas. Refuerzo de la hidratación habitual: potencia el efecto de las cremas corporales tradicionales.

potencia el efecto de las cremas corporales tradicionales. Especial utilidad en zonas secas: suele aplicarse en piernas, rodillas, talones y codos.

La dermatóloga Dra. Hadley King, frecuentemente consultada por medios especializados en cuidado de la piel, ha señalado que la vaselina no hidrata por sí sola. Pero sí ayuda a conservar la humedad cuando se utiliza después de una crema o loción humectante.

Slugging corporal: ¿Cómo aplicar correctamente esta técnica para combatir la sequedad de las piernas?

Los especialistas recomiendan utilizar el slugging corporal de forma adecuada para obtener beneficios sin generar una sensación excesivamente pesada en la piel. Estos son los pasos sugeridos por dermatólogos:



Aplicar la crema hidratante después de la ducha: la piel ligeramente húmeda favorece la retención de agua. Esperar unos minutos: esto permite que el producto hidratante se absorba parcialmente. Extender una capa fina de vaselina: no es necesario aplicar grandes cantidades para conseguir un efecto oclusivo. Se debe concentrar en las zonas más secas: rodillas, espinillas, tobillos y talones. Realizar la rutina por la noche: muchos expertos consideran que este es el momento ideal para evitar la sensación pegajosa durante el día. Evaluar la respuesta de la piel: cada persona tiene necesidades diferentes y puede requerir una frecuencia distinta de aplicación.

Los dermatólogos también recuerdan que esta técnica puede no resultar cómoda para todos los tipos de piel y que las personas con afecciones cutáneas específicas deberían consultar con un especialista antes de incorporarla a su rutina. Según la evidencia dermatológica y las opiniones de expertos como Shari Lipner y Hadley King, el slugging corporal no es un truco milagroso.

Pero si se presenta como una estrategia respaldada por principios científicos para mejorar la hidratación de la piel. Por su simplicidad, bajo costo y eficacia para combatir la sequedad, esta técnica promete convertirse en una de las grandes tendencias de cuidado corporal durante el verano 2026.