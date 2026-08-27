5 ideas de desayuno estilo Roblox para el regreso a clases

Estamos a pocos días de que comiencen las clases por lo que las familias ya comienzan a organizarse para que no falte nada. Entre las preocupaciones surgen qué alimentos preparar para que los pequeños coman saludable. Ante este escenario es que te vamos a contar las mejores ideas de desayuno.

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Los desayunos pueden ser divertidos si llevas a cabo algunas ideas como la de combinar Roblox con los alimentos. Así podrán iniciar el día con energía y motivación para enfrentar el resto de la jornada.

¿Cómo preparar desayunos estilo Roblox?

Waffles "Bloxi" de Cuadritos

En esta primera idea lo que debes hacer es recrear el clásico estilo de bloques de Roblox usando la cuadrícula de un waffle. La metodología es sencilla ya que debes usar un waffle tostado.

Para lograr el efecto vas a llenar algunos cuadrados con mermelada de fresa, otros con crema de avellana y otros con mantequilla de maní para crear un patrón de pixeles de colores. Como toque extra puedes decorar el plato con chispas de colores.

Reinventa tu desayuno con esta deliciosa receta de waffles dulces en solo 3 pasos|Crédito: Pixabay

Tostada con Huevo "Blox Burguer"

Otra opción es inspirarse en los alimentos cuadrados y geométricos del juego Welcome to Bloxburg. Para llevarlo a cabo vas a cortar una rebanada de pan de molde en un cuadrado perfecto. Con ayuda de un cortador debes hacer un hueco cuadrado en el centro.

Lo siguiente es poner el pan en el sartén, rompe un huevo dentro del espacio y cocínalo hasta que cuaje. Acompaña con una rebanada de queso cheddar también cortada en cuadrado perfecto.

Batido de Energía "Bloxi Cola"

Aquí tenemos una inspiración en la bebida de recuperación de Roblox, pero en versión saludable para el colegio. El procedimiento consiste en licuar la leche o yogur, plátano, fresas y un toque de miel. Sírvelo en un vaso transparente.

Para darle un toque extra puedes imprimir una etiqueta pequeña de "Bloxi Cola", pégala en el vaso y usa un sorbete rojo.

Pancakes del Icono de Roblox

Los pancakes son infaltables por lo que puedes llevar a cabo el famoso logo del cuadrado inclinado (el "Cheezit" plateado/negro). Para poder obtenerlo tienes que hacer tus tradicionales pancakes, pero cortarlos de manera cuadrada.

Con ayuda de un descorazonador de manzanas o un cuchillo pequeño haz el agujero cuadrado en el centro. Espolvorea azúcar glas (impalpable) para darle el tono grisáceo/plateado del logo.

Brochetas de Fruta "Noob"

Por último, tenemos esta idea que consiste en transformar tu desayuno con los colores del avatar clásico de Noob (cabeza amarilla, torso azul, piernas verdes). La ejecución consiste en usar palillos para brocheta e inserta la fruta en este orden: piña o plátano (amarillo para la cabeza), arándanos o uvas Azules (para el torso) y kiwi o uva verde (para las piernas).

Cabe destacar que esta es una buena idea por si se te hace tarde para que puedas llevar el desayuno en el camino.