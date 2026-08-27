5 cortes de cabello para caras cuadradas que marcarán tendencia en septiembre 2026

Las personas que tienen rostro cuadrado a la hora de elegir cortes de cabello deben inclinarse por aquellos que suavicen las facciones. Si estás en busca de un cambio de look pues ten en cuenta que septiembre se va a caracterizar por el movimiento.

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En cuanto a los estilos van a inclinar por las capas difuminadas y texturas que rompen con las líneas rectas de la mandíbula. Lo que se busca es poder agregar un volumen estratégico y ligereza visual.

¿Cuáles son los cortes de cabello para caras cuadradas?

Clavicut con capas difuminadas (Curve Cut)

Este es uno de los estilos que más se utilizará en otoño y se asienta justo a la altura de la clavícula por lo que rompe de forma directa la línea horizontal de la mandíbula. Lo importante es que las capas formen una “C” que abrace el rosto suavemente hacia adentro, redondeando visualmente las facciones y aportando un aire muy pulido pero natural.

Long Bob (Lob) texturizado con raya lateral

Luego nos encontramos con este estilo que se caracteriza por tener textura natural y capas que inicien estrictamente por debajo de la mandíbula. Lo que debes hacer es peinarlo con una raya lateral profunda, se traza una línea diagonal visual que suaviza los ángulos de la frente y los pómulos de manera inmediata.

Soft Shaggy con flequillo cortina (Wispy Fringe)

Este es un look desenfadado y juvenil que ofrece estructura ligera con capas desconectadas que eliminan la rigidez del rostro. La tendencia actual dicta combinarlo con un flequillo cortina muy translúcido y desfilado (wispy) que se integra hacia los laterales, cubriendo sutilmente las esquinas de la frente.

Corte Mariposa (Butterfly Cut) de volumen noventero

En septiembre se seguirán usando las melenas largas. El corte mariposa tiene dos niveles de capas muy marcadas: las superiores enmarcan la zona de los pómulos simulando un falso bob, mientras que las inferiores caen con movimiento sobre el pecho. Este contraste de volúmenes desvía la atención de la dureza de la mandíbula.

Romantic Bixie (Bixie suave)

Por último, nos encontramos con este estilo que es una alternativa para el bixie, el híbrido perfecto entre el pixie y el bob. Septiembre te lleva a una versión romántica, con contornos desfilados y mechones más largos y suaves alrededor de las orejas y las sienes. Esto genera volumen en la coronilla, alargando visualmente el óvalo facial.