Cómo hacer una cartera de crochet elegante y aesthetic

El crochet es una técnica que cada vez toma más importancia en el mundo de las manualidades. Por medio de ella puedes hacer diferentes objetos como una hermosa cartera aesthetic.

Karla escucha que la llaman por su nombre, pero no sabe si es real o producto de la presión por encajar. “La Llorona” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Para lograr hacer una cartera, lo principal es usar materiales con estructura fija en lugar de lanas tradicionales, tejer con puntos tupidos y añadir herrajes metálicos o asas de perlas. Esto evita el aspecto "blando" o informal y le da un acabado de boutique de lujo.

¿Cómo lograr fabricar una cartera de crochet?

Materiales Clave (Estilo Aesthetic)



Cordón de polipropileno o nylon: De 2 mm o 3 mm. Aporta brillo sutil, rigidez y limpieza visual.

Ganchillo de aluminio: De 3.5 mm a 4.5 mm (debe ser un poco más chico que el recomendado por el hilo para que el punto quede súper apretado).

Herrajes: Dos argollas mosquetón y un broche imán para el cierre.

Asa elegante: Una cadena metálica dorada/plateada o una tira de perlas.

Colores neutros: Crema, beige, café, verde oliva, negro o tonos pastel suaves.

Procedimiento

Para tejer una cartera tipo "Baguette" o Clutch estructurado tienes que hacer los siguientes pasos:

Tejer la Base y el Cuerpo



El primer paso es hacer un nudo deslizado y levanta una cadena base de unos 36 puntos (aprox. 30-32 cm de largo).

Punto Fantasía Tupido (Textura Elegante): Esta es una buena alternativa para que no quede lisa ni aburrida la cartera por lo que puedes alternar un punto bajo y una media vareta en cada punto.

Filas siguientes: Sube con una cadeneta, gira el tejido y repite el patrón tomando únicamente la hebra de atrás de la vuelta anterior. Esto genera unas líneas horizontales de relieve muy limpias y modernas.

Crecimiento: Sigue tejiendo filas idénticas hasta obtener una tira larga rectangular (de unos 40 cm de largo).

Armado de la Cartera

Llegamos a una parte importante que es el armado de la cartera:



Doblado: Lo primero es doblar el rectángulo por la mitad (dejando un espacio si quieres que tenga solapa, o igual si será con cierre superior).

Unión lateral: Debes unir los dos laterales con puntos bajos o puntos deslizados tomando solo las hebras exteriores. Esconde las colas de hilo quemando ligeramente las puntas (si usas nylon/polipropileno) para que no se deshilachen.

Detalles de Alta Costura (El Toque Aesthetic)

Los detalles son muy importantes llevar a cabo por lo que debes hacer lo siguiente:

