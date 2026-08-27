Un cajón viejo no necesariamente debe terminar en la basura, ya que por su estructura cuenta con elementos que se pueden adaptar para accesorios funcionales para el hogar, gracias a su base y espacio de almacenamiento. Es por ello que traemos estas 5 formas inesperadas de reutilizarla en la casa, donde podrás reemplazar el camino de mesa por ideas de telas que se ven elegantes.

Antes de poner manos a la obra, se recomienda revisar que la madera no tenga humedad, grietas, piezas sueltas o deterioro que comprometa su resistencia, pero si tu alfombra tiene manchas amarillentas, esto significa. También es importante identificar el acabado original. Si la superficie tiene pintura antigua y existe la posibilidad de que contenga plomo, no conviene lijarla.

Antes de llevarlo a la basura: 5 formas inesperadas de reutilizar un cajón viejo|IA

Las 5 ideas para reutilizar un cajón viejo

1. Repisa de pared: Una de las transformaciones más sencillas consiste en colocar el cajón de forma vertical sobre una pared para aprovechar su interior como pequeño espacio de exhibición. Hay que destacar que debido a sus medidas se puede adaptar en cada una de las zonas de la casa.

2. Organizador de escritorio: El interior de un cajón puede almacenar materiales como hilos, tijeras, pinturas, papelería o herramientas. La ventaja consiste en aprovechar los compartimentos del mueble sin fabricar desde cero una caja de almacenamiento.

3. Macetero: Un cajón puede convertirse en un macetero para plantas pequeñas si recibe una preparación adecuada. Es preciso mencionar que la madera debe estar protegida contra la humedad.

4. Bandeja para servir: Otra alternativa consiste en conservar la base del cajón y añadir dos asas laterales. La profundidad ayuda a mantener platos, vasos u otros objetos adentro. Pero si el cajón tiene una superficie deteriorada, puede colocarse una lámina decorativa en el fondo para renovar su aspecto.

5. Mesa lateral pequeña: Si el cajón tiene dimensiones suficientes y una estructura resistente, puede utilizarse como parte de una mesa auxiliar. Para ello, la base necesita patas o soportes firmemente sujetos.