El ritual rápido que puede hacer cada signo para cumplir sus deseos durante el eclipse lunar en Piscis 2026

El eclipse lunar en Piscis de 2026 es un momento asociado con cierres, intuición y transformación emocional. Un ritual breve adaptado a cada signo del zodiaco puede servir para poner en palabras aquello que se desea dejar atrás y las metas que se quieren impulsar.

“La cocina une familias": Ixdit agradece el apoyo de su hermana para llegar a la GRAN FINAL de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La propuesta no requiere procedimientos complejos ni elementos difíciles de conseguir. Se trata de utilizar objetos cotidianos y unos minutos de reflexión para acompañar, desde el punto de vista de la astrología, la energía que se atribuye a este fenómeno astronómico.

¿Qué ritual rápido puede hacer cada signo durante el eclipse lunar en Piscis 2026?

La astrología considera que cada signo puede trabajar de manera diferente las energías de un eclipse. Con esa mirada, el ritual puede centrarse en una intención concreta y realizarse en un momento tranquilo, evitando convertirlo en una práctica obligatoria.



Aries: escribe en un papel un deseo relacionado con un nuevo comienzo. Léelo en voz alta y guarda el papel durante siete días para simbolizar constancia.

escribe en un papel un deseo relacionado con un nuevo comienzo. Léelo en voz alta y guarda el papel durante siete días para simbolizar constancia. Tauro: coloca un vaso con agua junto a una vela blanca y piensa durante unos minutos en aquello que quieres construir con mayor estabilidad. Al terminar, tira el agua y conserva únicamente la intención escrita.

coloca un vaso con agua junto a una vela blanca y piensa durante unos minutos en aquello que quieres construir con mayor estabilidad. Al terminar, tira el agua y conserva únicamente la intención escrita. Géminis: anota tres pensamientos que quieras dejar atrás y tres objetivos que quieras comunicar con claridad. Rompe la primera lista y conserva la segunda.

anota tres pensamientos que quieras dejar atrás y tres objetivos que quieras comunicar con claridad. Rompe la primera lista y conserva la segunda. Cáncer: toma una fotografía o un objeto que represente un recuerdo importante y dedica unos minutos a agradecer lo aprendido. Después, escribe una intención relacionada con tu bienestar emocional.

toma una fotografía o un objeto que represente un recuerdo importante y dedica unos minutos a agradecer lo aprendido. Después, escribe una intención relacionada con tu bienestar emocional. Leo: enciende una vela y escribe una cualidad que quieras potenciar. Repite esa palabra tres veces como una forma simbólica de reforzar tu confianza.

enciende una vela y escribe una cualidad que quieras potenciar. Repite esa palabra tres veces como una forma simbólica de reforzar tu confianza. Virgo: ordena durante cinco minutos un pequeño espacio de tu casa mientras piensas en aquello que deseas organizar también en tu vida. Al finalizar, escribe una meta concreta y realista.

ordena durante cinco minutos un pequeño espacio de tu casa mientras piensas en aquello que deseas organizar también en tu vida. Al finalizar, escribe una meta concreta y realista. Libra: coloca dos objetos iguales frente a ti para representar equilibrio y escribe en una hoja una situación en la que buscas armonía. Formula un deseo relacionado con relaciones más equilibradas.

coloca dos objetos iguales frente a ti para representar equilibrio y escribe en una hoja una situación en la que buscas armonía. Formula un deseo relacionado con relaciones más equilibradas. Escorpio: escribe aquello que quieres transformar y dobla el papel. Guárdalo en un sitio privado como símbolo de un proceso personal que comienza a partir del eclipse.

escribe aquello que quieres transformar y dobla el papel. Guárdalo en un sitio privado como símbolo de un proceso personal que comienza a partir del eclipse. Sagitario: mira hacia el cielo durante unos minutos, si las condiciones lo permiten, y escribe una meta relacionada con viajes, aprendizaje o crecimiento personal. Formula el deseo de manera específica.

mira hacia el cielo durante unos minutos, si las condiciones lo permiten, y escribe una meta relacionada con viajes, aprendizaje o crecimiento personal. Formula el deseo de manera específica. Capricornio: anota un objetivo profesional o económico y divídelo en tres acciones concretas. La intención del ritual será acompañar el deseo con pasos que puedan realizarse posteriormente.

anota un objetivo profesional o económico y divídelo en tres acciones concretas. La intención del ritual será acompañar el deseo con pasos que puedan realizarse posteriormente. Acuario: escribe una idea que quieras desarrollar y comparte mentalmente cómo podría beneficiar a otras personas. Guarda la nota como recordatorio para trabajar en ella.

escribe una idea que quieras desarrollar y comparte mentalmente cómo podría beneficiar a otras personas. Guarda la nota como recordatorio para trabajar en ella. Piscis: por ser el signo asociado al eclipse, puede realizar un ritual de introspección. Coloca un recipiente con agua cerca, cierra los ojos durante unos minutos y escribe aquello que deseas cerrar para hacer espacio a una nueva etapa.

¿Cuál es la energía del eclipse lunar en Piscis este 28 de agosto de 2026 según la astrología?

Desde la perspectiva astrológica, un eclipse lunar ocurre durante una Luna llena y suele interpretarse simbólicamente como un periodo de culminaciones, revelaciones y cierre de procesos. Al producirse en Piscis (un signo relacionado tradicionalmente con la sensibilidad, la intuición, la imaginación y el mundo emocional), los astrólogos suelen asociar esta configuración con una mayor necesidad de introspección.

La astróloga Mizada Mohamed, conocida por sus contenidos sobre astrología y horóscopos, suele abordar los eclipses como periodos que pueden marcar movimientos importantes y procesos de transformación personal. La energía de Piscis puede llevar la atención hacia aquello que permanece en el plano emocional y que necesita ser reconocido.

Por eso, los rituales vinculados con este eclipse pueden enfocarse más en soltar, perdonar, cerrar ciclos y establecer intenciones que en pedir resultados inmediatos. Una práctica de escritura, meditación o reflexión puede utilizarse como una herramienta personal para ordenar pensamientos, definir objetivos y comenzar una nueva etapa con mayor claridad.