Manualidades: 5 ideas para transformar tus sábanas viejas en útiles accesorios para casa

Dentro de la nueva era del reciclaje, las manualidades se han vuelto parte fundamental; por ello ahora te contamos sobre 5 ideas caseras para darle una segunda vida a tus sábanas viejas.

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Antes de desechar tus sábanas viejas, considera darles una segunda vida con algún objeto útil. Puedes convertirlas en bolsas reutilizables para las compras, fundas para cojines, organizadores de telas, paños de limpieza reutilizables, o incluso delantales o prendas de ocasión. Con estas ideas no solo ahorrarás dinero, sino que también ayudarás a reducir el desperdicio textil y contribuirás al cuidado del medioambiente.

5 ideas sencillas para transformar tus sábanas viejas en accesorios útiles.

Transforma tus sábanas en fundas para cojines

Para esta idea es necesario cortar la tela un poco más grande del tamaño del cojín, coser los lados y agregar un cierre o botón en uno de los lados. Con esta idea puedes recibir tus cojines para mantenerlos como nuevos por más tiempo.

Transforma tus sábanas en fundas para cojines|Getty-Canva

Transforma tus sábanas en organizadores de tela

Para esta idea es necesario codificar el espacio en donde colocarás el organizador, dividir con dobleces y coser para mantener la forma; de esta manera puedes crear un organizador de ropa interior o productos de belleza.

Transforma tus sábanas en paños de limpieza reutilizables

Para esta idea es necesario recortar las sábanas en cuadrados o rectángulos; recuerda rematar los bordes para evitar que se deshagan. Estos trapos son perfectos para limpiar muebles, ventanas, la cocina o el automóvil.

Transforma tus sábanas en paños de limpieza reutilizables|Getty-Imagen generada con CANVA

Transforma tus sábanas en delantales

Si tus sábanas aún se mantienen visiblemente en buen estado, puedes ocupar parte de la tela para crear un delantal que sea útil para cocinas, jardinería y para utilizar mientras realizas labores que pueden provocar manchas.

Transforma tus sábanas en delantales|getty-Canva

Transforma tus sábanas en prendas de ocasión

Para esta idea es necesario tomar en cuenta si la tela aún se mantiene en buen estado, pues si es el caso, pueden utilizarse para crear alguna tela de ocasión, como baberos, diademas, bolsos estilo total bag o hasta bandanas.

Transforma tus sábanas en prendas de ocasión|getty-canva

Si tienes sábanas viejas dentro de tu hogar y quieres darles una segunda vida, cualquiera de estas ideas puede ser una gran opción para reutilizar y cuidar del medioambiente.