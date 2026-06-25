¡Explosivo! TODO sobre el agarrón entre la Chef Isabel Carvajal, Luis y Michelle en el reto de tamales de MasterChef 24/7

La Cocina Oculta de MasterChef 24/7 se encendió este miércoles 25 de junio del 2026 con un tremendo pleito protagonizado por la Chef Isabel Carvajal, Luis y Michelle... ¡la "Maestra de Fuego" le pidió a los cocineros que dejen de victimizarse y de plano le recordó a Mich que, si no quiere asistir a sus clases, mejor no lo haga!

¿Qué pasó en la discusión de la Chef Isabel Carvajal con Luis y Michelle?

No es la primera vez que la Chef Isabel Carvajal tiene roces con los participantes de MasterChef 24/7 por sus descuidos , su falta de atención y sus actitudes negativas; sin embargo, la "Maestra de Fuego" ahora estalló con Luis y Michelle por una olla quemada.

La mañana de este miércoles, los cocineros acudieron a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para asistir a un reto de tamales fritos para mandarlos a un hospital que de inmediato se tornó tenso: primero, Carvajal le pidió a Lancer y a Michelle que dejaran los arrumacos para otra ocasión porque estaban más concentrados en abrazarse que en cocinar.

Lo que realmente desató la hecatombe en la cocina fue el hecho de que Luis dejó quemar una olla porque no le pusieron suficiente agua al momento de ponerla al fuego y, por si eso fuera poco, tanto él como Michelle se pusieron a cocer los tamales en ella.

Michelle comenzó a hacer gestos y a dejar de participar activamente en la cocina para expresar su descontento; Luis, por otra parte, no dejó de decir que la olla estaba perfecta: "Es que se secó el agua, no se quemó (la olla), mira, no está quemada", se justificó. "Ah, ya, es exageración", contestó Michelle en un tono que no le agradó nada a la Chef.

"¿Por qué dices que es exageración?", preguntó la Maestra Isabel Carvajal ya muy enojada. "Es que sí se quitó, cuando algo se quema ya no se quita", respondió Michelle, quien no quiso quedarse callada.

"Escúchame, cuando eso se quema sale humo y los tamales saben ahumados, saben a quemado, entonces se ocupa que eso no esté negro, no es exageración, no es que exageremos, es que no hicieron su trabajo como lo tenían que hacer, pero como siempre están haciéndose las víctimas, pasa eso (…) ni siquiera estabas ahí para verlo, sí se quemó (…) Luis vio la olla quemada, ¿por qué la lavó?", explotó la Chef.

"Eso no se debe permitir aquí, las faltas de respeto en la cocina, y quien no quiera estar en esta clase pues se puede quedar en el mundo MasterChef (…) es bastante grosero y una situación muy incómoda, ya sé que hay a quienes no les interesa", dijo Carvajal.

Este encontronazo dejó un clima incómodo que encabezó los chismes, debates y discusiones en el universo MasterChef 24/7... ¡Michelle tuvo que salir a tomar aire, mientras que Luis insistió en que la Chef exageró porque la olla no estaba quemada!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.