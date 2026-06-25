5 tintes de pelo que se ven mejor en mujeres de 30 porque no endurecen las facciones
Elegir los tintes de pelo más adecuados para tu estilo y tono de piel podría transformar por completo tu imagen, en especial a partir de los 30 años.
Llegar a los 30 años es el momento perfecto para tener un cambio de look y probar con nuevos estilos que revitalicen la imagen sin esfuerzo. Y una de las mejores formas de lograrlo es con tintes de pelo que son favorecedores y no endurecen las facciones, para evitar los efectos que opacan y pueden hacer que aparentes más edad de la que realmente tienes.
Los 5 mejores tintes de pelo para mujeres 30+ que quieren verse más jóvenes
Castaño avellana. Si no quieres colores muy llamativos para la melena, como el rojo o el rubio, entonces los castaños podrían ser la alternativa ideal. Por ejemplo, las versiones de castaño avellana le aportan calidez al rostro, lo que a su vez suaviza las facciones y las iluminan para una apariencia juvenil. También se le pueden añadir algunas luces ligeramente más claras para contrastar.
Chocolate con babylights. Aunque el balayage está arrasando en las tendencias de belleza este 2026, hay quienes lo consideran muy arriesgado y prefieren efectos de color más discretos. En este caso, los tintes de color chocolate que incluyen babylights entre acarameladas y rubias quedan fabulosos en el pelo y dan una imagen rejuvenecida sin mucho esfuerzo por la manera en que aportan luz al rostro.
Tintes de pelo miel. Otro de los estilos más bonitos para pintarte el pelo después de los 30 años son los tintes miel, que combinan toques castaños con pelirrojos de manera sutil y muy favorecedora. Esta versión le queda especialmente bien a mujeres 30+ con piel ligeramente bronceada o trigueña por la manera en que suaviza la mirada y pómulos.
Rubio mantequilla. Para una transformación radical sin caer en los estilos tradicionales, la tendencia de los tintes de pelo efecto rubio mantequilla son perfectos para rejuvenecer la imagen al instante. Se trata de una versión delicada que reemplaza los toques fríos del del rubio beige, por lo que se ve natural y le da un toque de frescura a la piel por sus toques brillantes.
Cobrizo canela. Entre las tendencias de belleza más fuertes para 2026, están ganando terreno los tintes de pelo cobrizos y que revitalizan las facciones del rostro, especialmente lo que apuestan por fusiones ligeramente castañas como el tono canela. Este es un estilo que no es tan exagerado como el cobrizo anaranjado y tiene destellos de luz que dan dimensión a la melena y favorecen la piel de la cara en mujeres a partir de los 30 años.