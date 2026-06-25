5 tintes de pelo que se ven mejor en mujeres de 30 porque no endurecen las facciones

Llegar a los 30 años es el momento perfecto para tener un cambio de look y probar con nuevos estilos que revitalicen la imagen sin esfuerzo. Y una de las mejores formas de lograrlo es con tintes de pelo que son favorecedores y no endurecen las facciones, para evitar los efectos que opacan y pueden hacer que aparentes más edad de la que realmente tienes.

Los 5 mejores tintes de pelo para mujeres 30+ que quieren verse más jóvenes