Leonardo Aguilar se lleva un regaño por tocar el balón oficial del Mundial 2026 durante el México vs. Chequia

Todo México celebra la victoria de la selección mexicana frente al equipo de Chequia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre ellos, la familia Aguilar. Juntos, disfrutaron del ambiente mundialista durante el épico encuentro en el Estadio Ciudad de México, pero lo que realmente llamó la atención es que Leandro Aguilar, hermano de Angela Aguilar, recibió un fuerte regaño por parte de las autoridades de la FIFA luego de tomar con sus manos el balón oficial para una fotografía. El momento no pasó desapercibido, pues él mismo compartió la historia en su cuenta de Instagram.

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|Instagram: Leandro Aguilar @leandroaguilaroficial

¿Por qué regañaron a Leonardo Aguilar?

Todo pasó cuando el cantante aprovechó su llegada al Estadio Ciudad de México para tomarse una fotografía con el balón oficial del torneo. En la primera fotografía se ve cómo Leandro Aguilar tomó el balón del podio donde se encontraba con ambas manos. En la imagen escribió: “Antes de regañarme porque no podía tocar el balón...”

|Instagram: Leandro Aguilar @leandroaguilaroficial

La publicación provocó risas entre sus seguidores. Posteriormente, Leandro Aguilar subió otra foto donde se le ve posando cerca del balón sin tocarlo: “Ahora sí, todo legal”. El cantante demostró que el momento no fue incómodo ni malo, y que ahora simplemente es una divertida anécdota.

Así disfrutó la familia Aguilar el partido de la selección Azteca

Cabe mencionar que al evento deportivo acudió acompañado por su padre, Pepe Aguilar. Ambos compartieron muy felices unas fotografías y videos dentro del emblemático estadio de la CDMX. Padre e hijo llegaron por su padre, portando la camiseta de la selección nacional y disfrutando del ambiente que se vive durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Por qué no se puede tocar el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La FIFA es muy estricta en cuanto al uso y manipulación de elementos oficiales durante los encuentros. Esto se debe a varias razones, pero sobre todo para que estos cuenten con las condiciones protocolarias establecidas por la organización.