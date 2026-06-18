Los 5 mejores platillos de Guadalajara si visitas el estado durante el Mundial 2026

Uno de los eventos deportivos más esperados de todo el año por fin ha dado inicio; así es hablamos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en donde 48 selecciones darán todo en la cancha para pasar a las siguientes fases y obtener la Copa del Mundo. Esta vez el Estadio Guadalajara será uno de los lugares en donde se lleven a cabo los encuentros de balompié por lo que si dentro de tus planes está asistir a este estado te decimos qué platillos definitivamente no te puedes perder ya que la gastronomía tapatía es una de las mejores del país.

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Mundial 2026: Deliciosos platillos para probar en Guadalajara

Si estás de visita por Guadalajara durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ definitivamente no te puedes ir sin haber degustado platillos típicos y deliciosos, originarios de las tierras tapatías.

Platillos de Guadalajara: Torta Ahogada

Definitivamente hablar de Guadalajara es sinónimo de hablar de la famosa “Torta Ahogada”, la cual consiste en un pan birote salado relleno de carne de cerdo bañado en una salsa deliciosa de chile con jitomate. Suele acompañarse con cebolla morada y limón.

Platillos de Guadalajara: Carne en su jugo

Este delicioso platillo consiste en carne de res cortada en trozos pequeños, los cuales se cocinan a fuego bajo. Sin embargo, la estrella de esta receta es la salsa verde, la cual se hace con tomates, cilantro, cebolla y ajo. Por otro lado, uno de sus complementos son trozos de tocino, frijoles de la olla y cebollas cambray. Incluso se le puede agregar limón y rábanos. Puedes acompañar con tostadas o tortillas hechas a mano.

Platillos de Guadalajara: Pozole estilo Jalisco

Este platillo consiste en un caldo con maíz de cacahuazintle. El pozole que predomina en Guadalajara es el rojo y se caracteriza por llevar una gran variedad de chiles secos; como el ancho y el guajillo. Respecto a la proteína solo se utiliza de cerdo; los cortes pueden ser grasos o bien, maciza, pierna, espinazo, cabeza, entre otros. Se le agrega lechuga, rábanos y cebolla además de que se acompaña con tostadas y crema.

Platillos de Guadalajara: Birria

La birria de Guadalajara es uno de los platillos típicos del estado, este consiste en carne de chivo o res adobada, una de sus peculiaridades en que la carne debe quedar muy suave. También se acompaña con el propio consomé de la proteína y se sirve con limón, cebolla y cilantro. La experiencia gastronómica es mejor si se come con tortillas hechas a mano.

Platillos de Guadalajara: Postre Jericalla

Uno de los postres dulces que tienes que probar si visitas Guadalajara sin duda alguna es la jericalla, el cuál es una combinación de la natilla y el flan. Destaca por tener una costra en la parte superior, la cual está quemada, además de que destaca el sabor de la vainilla, canela y azúcar.