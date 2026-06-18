¿Indirecta para Peso Pluma? La declaración de Kenia Os sobre el karma

Al darse a conocer la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, generó mucho impacto entre sus fans, ya que se les veía muy felices en su relación, además de que ambos constantemente subían publicaciones demostrando su amor, pero de un día para otro todo cambió.

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Parece que la joven cantante mexicana dejó una indirecta a su ex pareja, en la que hace una declaración sobre el karma. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que comentó.

¿Qué pasó con Kenia Os y Peso Pluma?

Todos los rumores empezaron cuando Kenia Os fue entrevistada por una reconocida revista, en la que mencionó que ella es fiel, además de explicar que no le gustan las traiciones, declaración que claramente encendió los chismes sobre una posible infidelidad.

Además de mencionar que en ella el karma actúa al instante, así que todo lo malo o bueno que haga se le regresa rápidamente, por lo que opta por ser fiel para evitar problemas. Otro comentario que dejo es que ella siempre prefiere cerrar los ciclos correctamente para evitar esos castigos.

Aunque no mencionó el nombre de Peso Pluma, han sido los internautas quienes se han encargado de iniciar esos rumores sobre la supuesta indirecta, pero no se ha corroborado que los comentarios hayan sido sobre él.

¿Cuánto tiempo duraron Peso Pluma y Kenia Os?

Se estima que la relación entre Kenia Os y Peso Pluma inició a principios del 2025, donde ambos cantantes hicieron apariciones juntos, pero fue en julio 2024 cuando ambos hicieron una colaboración musical, dando inicio a una amistad para después convertirse en romance.

Lamentablemente, fue en junio del 2026 cuando se anunció su desenlace romántico; aunque mencionaron que su ruptura fue con respeto y en buenos términos, no se ha detallado la razón sobre la inesperada noticia, en especial considerando que un par de semanas atrás se les veía muy felices en su relación. Con la declaración realizada por la cantante, ha generado que el público genere todo tipo de dudas sobre la supuesta indirecta que hizo sobre el karma.