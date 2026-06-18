Cómo maquillar los ojos después de los 60 para quitarte años de encima

Maquillar los ojos después de los 60 años implica utilizar sombras suaves, puntos estratégicos de luz, pestañas bien definidas y técnicas de difuminado que ayuden a abrir la mirada. Según expertos en maquillaje, el objetivo no es ocultar la edad, sino realzar los rasgos naturales para conseguir un aspecto más descansado y favorecedor.

¡Capítulo cerrado! Poncho Herrera reafirma que no volverá a los escenarios

Con el envejecimiento, la piel de los párpados puede perder firmeza y elasticidad, mientras que las líneas de expresión se vuelven más visibles. Por ello, maquillistas reconocidos internacionalmente recomiendan dejar atrás algunos hábitos de maquillaje que endurecen las facciones y apostar por acabados ligeros que aporten luminosidad y dimensión.

¿Qué técnicas de maquillaje de ojos recomiendan los expertos después de los 60 años?

La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida por trabajar con celebridades y miembros de la realeza, ha señalado que las sombras bien difuminadas y los tonos neutros suelen ser más favorecedores para las pieles maduras.

Entre las técnicas más recomendadas destaca:



Aplicar una prebase para párpados: ayuda a suavizar la superficie de la piel y mejora la duración de las sombras. Utilizar tonos claros y luminosos: colores como beige, champán, rosa suave o topo aportan luz y hacen que los ojos parezcan más abiertos. Crear profundidad con sombras mate suaves: Lisa Eldridge recomienda trabajar la cuenca con tonos medios para definir sin endurecer la mirada. Difuminar siempre hacia arriba: esta técnica genera un efecto visual de elevación que ayuda a contrarrestar la caída natural del párpado. Iluminar el lagrimal: aporta frescura inmediata y una apariencia más descansada. Definir las pestañas: una buena máscara ayuda a abrir la mirada y aporta protagonismo a los ojos.

Por su parte, la maquilladora Charlotte Tilbury también suele recomendar acabados satinados discretos para reflejar la luz y aportar vitalidad al maquillaje sin enfatizar la textura de la piel.

¿Qué errores debes evitar al maquillar los ojos después de los 60 años?

Los especialistas coinciden en que algunos productos y técnicas pueden añadir años visualmente en lugar de rejuvenecer la mirada.

Los errores más comunes son:



Utilizar sombras demasiado oscuras en todo el párpado: pueden reducir visualmente el tamaño de los ojos.

pueden reducir visualmente el tamaño de los ojos. Aplicar delineados gruesos y marcados: según Lisa Eldridge, pueden endurecer las facciones y destacar la caída del párpado.

según Lisa Eldridge, pueden endurecer las facciones y destacar la caída del párpado. Elegir sombras con exceso de brillo: las partículas grandes tienden a resaltar arrugas y líneas de expresión.

las partículas grandes tienden a resaltar arrugas y líneas de expresión. Descuidar las cejas: Bobbi Brown considera que unas cejas bien definidas ayudan a estructurar el rostro y aportan una apariencia más joven.

Bobbi Brown considera que unas cejas bien definidas ayudan a estructurar el rostro y aportan una apariencia más joven. Aplicar demasiada máscara en las pestañas inferiores: esto puede proyectar sombras y acentuar signos de cansancio.

esto puede proyectar sombras y acentuar signos de cansancio. No preparar la piel antes del maquillaje: una correcta hidratación favorece una aplicación más uniforme y natural.

La maquilladora Sandy Linter recomienda potenciar la luminosidad y la definición con productos ligeros y bien integrados. Con las técnicas adecuadas, es posible conseguir una mirada más abierta y rejuvenecida que aporte armonía a todo el rostro sin necesidad de recurrir a maquillajes excesivos.