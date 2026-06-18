Para qué sirve la infusión de cúrcuma: El poder de un potente antiinflamatorio

Las infusiones han sido y son utilizadas como una de las alternativas más efectivas a la hora de prevenir y tratar afecciones y dolencias. La gran mayoría de ellas tiene el respaldo de estudios científicos que avalan sus propiedades, mientras que otras perduran en el tiempo arrastradas por tradiciones.

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Semillas, raíces y hojas son utilizadas para la preparación de infusiones debido a que, desde hace muchos años, la medicina alternativa les fue dando prestigio por los beneficios que ofrecen. La cúrcuma se encuentra entre estos productos nobles de la naturaleza y conocerla es muy interesante.

¿Qué es la cúrcuma?

La cúrcuma es una planta originaria del sudeste asiático de la familia del jengibre, según revela la Academia Española de Nutrición y Dietética. La entidad añade que la parte que se usa como especia y colorante alimentario es el rizoma (tallo subterráneo), caracterizado por su pulpa de color amarillo anaranjado y un sabor ligeramente amargo.

Un informe difundido por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) remarca que en el ámbito científico se conoce desde hace tiempo que la curcumina, el polifenol que otorga el color amarillento característico a la cúrcuma, tiene potentes propiedades antioxidantes y protectoras. De todos modos, afirman que las investigaciones continúan en el ámbito farmacéutico para llegar a la mejor forma en que el cuerpo la absorba.

¿Para qué sirve la cúrcuma?

Las fuentes de información relacionadas con la cúrcuma son muchas y en todas se destacan propiedades muy beneficiosas para la salud. Desde la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) ponen de relieve que esta especia se destaca principalmente por ser fuente del polifenol curcumina.

“Esta sustancia ayuda a controlar afecciones oxidativas e inflamatorias, el síndrome metabólico, la artritis, la ansiedad y la hiperlipidemia. También puede contribuir al tratamiento de la inflamación y el dolor muscular inducidos por el ejercicio, mejorando así la recuperación y el rendimiento en personas activas”, sentencia el informe de la entidad.

Al respecto, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) precisa que en dosis bajas y para personas sanas, la curcumina ofrece grandes beneficios antioxidantes y antiinflamatorios. Sin embargo, advierte que debido a su baja biodisponibilidad por una rápida eliminación y absorción deficiente, requiere de componentes potenciadores para ser efectiva como la piperina (pimienta negra) que aumenta su absorción en un 2000 %.

¿Cómo preparar la infusión de cúrcuma?