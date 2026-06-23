Ideas DIY: Cómo hacer un camino de mesa rústico con camisas de lino o algodón viejas

La creatividad nunca debe dejar de ejercitarse y es que ella moviliza a nuestra mente y puede dar grandes frutos. Diferentes prácticas, a diferentes edades, son un nutriente fundamental para que nuestra imaginación vuele y nuestro poder creativo se mantenga activo.

Las redes sociales no solo son plataformas de entretenimiento, sino que, en este caso, son grandes fuentes de proyectos en los que podemos poner a prueba nuestra imaginación y creatividad. Las ideas DIY (“Hazlo tú mismo”) son las que hoy toman el protagonismo y nos invitan a ponernos manos a la obra.

La importancia de reciclar y reutilizar

Cuando se habla del movimiento DIY se relaciona directamente con acciones de reciclaje y reutilización. Es esto un valor agregado a cualquier creación que podamos hacer ya que estamos ayudando a proteger el medio ambiente y dándole una nueva oportunidad a objetos y materiales en desuso.

Al reutilizar, reducimos directamente la demanda de producción nueva y la acumulación de basura, mientras que el reciclar permite reintegrar materiales como el plástico, el vidrio y el papel en el ciclo productivo. El impacto a nivel ambiental es muy positivo y a nivel mental también lo es.

¿Cómo hacer un camino de mesa?

Buceando entre los proyectos de creación DIY, nos encontramos con una idea muy interesante que propone crear un camino de mesa rústico a partir de camisas de lino o algodón viejas. Se trata de una iniciativa ecológica y que puede aportarle una textura espectacular y un aire muy acogedor a nuestra mesa.

Para poder concretarlo, a continuación se detalla una guía paso a paso que permitirá darle forma a nuestro camino de mesa aprovechando esas camisas viejas que tal vez pensábamos tirar:

Materiales

Camisas viejas: Entre 2 y 4 (dependiendo del largo de tu mesa y del ancho de las camisas). Combinar tonos neutros (blanco, beige, celeste, gris) o sutiles rayas queda increíble.

Tijeras para tela (bien afiladas).

Regla larga o cinta métrica y tiza para marcar.

Plancha (clave para lograr un acabado prolijo).

Para unir las piezas: Máquina de coser (o aguja e hilo) O cinta termoadhesiva bifaz para tela (si eliges la opción sin costura).

Paso a paso

Desarmar las camisas



Corta las mangas y la espalda. Retira la botonera y los bolsillos (guarda los botones para otros proyectos DIY). Plancha muy bien todos los retazos de tela resultantes antes de empezar a medir.

Medir y cortar los bloques



Elige el ancho de tu camino de mesa (el estándar suele ser de 35 a 40 cm).

Corta rectángulos o cuadrados que tengan el mismo ancho. Por ejemplo, bloques de 40 cm de ancho por 30 cm de alto.

Diseñar la composición



Coloca los bloques de tela sobre la mesa o el suelo para jugar con los colores y texturas. Puedes alternar una pieza lisa de lino con una de algodón a rayas para darle ritmo visual.

Unir las piezas



Con costura: Enfrenta los derechos de dos bloques, sujeta con alfileres y pasa una costura recta. Abre las costuras con la plancha para que queden planas. Repite hasta lograr el largo total.

Sin costura: Utiliza cinta termoadhesiva para tela. Coloca la cinta entre los dos bordes superpuestos y pasa la plancha caliente para fundir el pegamento.

El toque final: Los bordes rústicos

Aquí tienes dos opciones para los laterales del camino de mesa:

