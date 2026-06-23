Ideas DIY: Cómo hacer un revistero de pie funcional con cajas de zapatos viejas

La mente humana es un territorio aun en exploración y del cual podemos sorprendernos de diferentes maneras. La creatividad forma parte de esta y no solo podemos palparla en las creaciones de reconocidos artistas sino que cualquier persona tiene la capacidad de darle forma a ideas abstractas.

Noticias Colima del 29 de mayo 2026

Las manualidades, las ideas DIY, el reciclado y la reutilización de objetos dominan la escena en la actualidad y, con una fuerte carga creativa, se instalan entre las prácticas que no dejan de sumar adherentes.

El auge de las ideas DIY

Entre las nombras, las ideas DIY parecen ser de las más elegidas. Esta práctica se centra en la premisa “Hazlo tú mismo” y es una invitación a crear objetos decorativos o con ciertas funcionalidades a partir de materiales y objetos en desuso. Por lo tanto, el reciclaje y la reutilización la complementan.

El auge de lo que ya se considera como el movimiento DIY es una respuesta directa a la producción masiva, impulsado fuertemente por la hiperconectividad digital y plataformas visuales que han democratizado el acceso a tutoriales de todo tipo.

¿Cómo hacer un revistero?

Teniendo en cuenta que las ideas DIY, más allá de ser un simple pasatiempo para ahorrar dinero en reparaciones, decoración o costura, ha evolucionado hacia una filosofía de vida que valora la sostenibilidad, la personalización y el consumo consciente, es que se presentan proyectos muy interesantes.

Al respecto, hoy te proponemos descubrir cómo hacer un revistero de pie funcional con cajas de zapatos viejas. Esta idea DIY pone el foco en reforzar la base y unir las cajas de forma escalonada para que las revistas queden visibles y al alcance de todos, motivo por el cual el siguiente paso a paso permitirá conseguirlo:



Materiales: 3 o 4 cajas de zapatos, cartón extra para reforzar, tijeras, cúter, pegamento fuerte, cinta de carrocero (de papel) o cinta de embalar para asegurar las uniones y, para decorar, papel de periódico, retazos de tela, papel de regalo o pintura.

Paso a paso

Preparar y cortar las cajas



Para que las revistas se vean y se puedan sacar fácilmente, vamos a cortar las cajas en diagonal (estilo archivador de oficina). Toma una caja (sin la tapa) y dibuja una línea diagonal en los laterales largos, yendo desde la esquina superior trasera hasta la mitad de la altura de la parte delantera. Corta por esa línea y retira el sobrante. Repite el proceso con el resto de las cajas.

Reforzar la estructura



Las revistas pesan, así que necesitamos que el cartón no se doble. Corta rectángulos del cartón extra que tengan la misma medida que el fondo y los laterales de tus cajas modificadas. Pégalos en el interior de cada caja para duplicar su grosor. Este paso es clave para que sea duradero.

Armar el diseño escalonado (De pie)



Para crear el efecto de "pie" y que sea estable, uniremos las cajas en escalera: Coloca la primera caja en el suelo. Pega la segunda caja justo detrás de la primera, pero eléctala unos 5 o 10 centímetros hacia arriba. Para sostener ese hueco que queda abajo, introduce un bloque de cartón doblado o un trozo de la tapa de la caja como soporte de base. Repite con la tercera caja, fijándola un poco más arriba que la segunda. Asegura todas las uniones por fuera y por dentro con abundante silicona y refuerza las esquinas exteriores con cinta de papel.

Crear una base pesada

