¡Pastel de Antrax en MasterChef 24/7 conquistó a los jueces... y a la Chef Lili Cuéllar! Así lo felicitó

La noche de este lunes, Antrax logró impresionar a los exigentes Jueces de MasterChef 24/7 Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera con un delicioso pastel llamado "Mi hogar" que, además de sabroso, tuvo la textura perfecta y una presentación muy estética que le hizo ganar el ansiado Pin del Chef.

La "Maestra del Fuego" Lili Cuéllar demostró que estuvo muy atenta a todo lo que ocurrió en el reto del lunes 22 de junio dedicado a la repostería y no dudó en felicitar a Antrax por su destacado avance... ¡los cocineros mejoran día con día, y eso se nota!

Eliminación de MasterChef 24/7

¿Qué opinó la Chef Lili Cuéllar del pastel de Antrax que la rompió en MasterChef 24/7?

El lunes, Antrax presumió una de sus creaciones más llamativas: un pastel bicolor llamado "Mi hogar" hecho con virutas de chocolate atemperado, dulce de leche, cocoa, vainilla y nuez; como decoración, puso unos huevitos de pájaro y una pluma hechos con fondant.

"No puedo creer que no me hayas traído un vaso de leche, está buenísimo", dijo el Chef Poncho Cadena; Zahie Téllez y Adrián Herrera, por su parte, elogiaron el brillo de la cobertura, la humedad del pan y la presentación que quedó como "de revista", según Herrera.

Este martes, luego del reto del dulce de leche exprés en la Cocina Oculta del universo MasterChef 24/7, la "Maestra de Fuego" Lili Cuéllar se unió a las felicitaciones de los jueces... ¡sólo faltaba la opinión de una repostera experta como ella para confirmar que Antrax es todo un maestro de lo dulce!

"Felicidades Antrax, me encantó el pastel que vi ayer, ¿eh? Me dio mucho gusto ver aplicado el esfuerzo ahí, muy bien", le dijo la Chef a su alumno en la recta final de la actividad.

Como ves, los Maestros están muy atentos a todas las Galas de MasterChef 24/7 para ver si sus alumnos realmente aprovechan todas las clases que reciben día a día... ¡qué tal!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.