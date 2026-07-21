Ideas DIY: Cómo hacer un revistero de suelo elegante con perchas de alambre metálicas

Romper con la rutina es posible si nos lo proponemos. Solo basta con encontrar alguna actividad o plan que permita cortar con el ritmo que llevamos a diario, hacer algo distintos y romper con ese esquema que puede mantenernos con ansiedad y síntomas de estrés.

Noticias Querétaro del 20 de julio 2026

Es en este punto que se destaca un movimiento que cada vez pisa más fuerte y que se conoce como ideas DIY, siglas que en inglés significan “hazlo tú mismo”. Estas se encuentran entre las manualidades más destacadas ya que, por lo general, son proyectos que se realizan utilizando materiales reciclados.

¿Cómo hacer un revistero?

Es por esa búsqueda de romper con la rutina, cuidar el medio ambiente y poner nuestra creatividad a prueba, que las ideas DIY se convierten en el mejor plan. Además no se requieren de grandes conocimientos ni de herramientas profesionales para abordar los procesos.

Es en este marco que hoy te proponemos hacer un revistero de suelo elegante. Para crearlo se necesitan entre 4 y 6 perchas de alambre metálico, alicate de corte y alicate de punta plana, bridas metálicas pequeñas, alambre fino de amarre o soldadura en frío, lija fina para metal, pintura en aerosol y un listón o tacos de madera.

De perchas a revistero

La lista de materiales precedente no es difícil de conseguir y te permitir avanzar con un proyecto que tendrá una gran funcionalidad. Esta idea DIY propone entonces darle forma a un revistero de suelo artesanal de una manera muy sencilla y para lo cual se detalla a continuación el paso a paso a seguir:

Limpieza y preparación



Lija suavemente el metal de las perchas. Esto eliminará cualquier barniz previo o suciedad y permitirá que la pintura agarre perfectamente. Limpia el polvo restante con un paño seco o con un poco de alcohol.

Modelado de los módulos



Con la ayuda del alicate, endereza el gancho superior de cada percha hasta que quede una varilla recta. Si deseas un perfil más estético, dobla la base horizontal de cada percha ligeramente hacia adentro formando un ángulo suave o mantenlas simétricas según la profundidad que quieras darle a las revistas.

Montaje de la estructura



Colocación en abanico/acordeón: Coloca las perchas en paralelo o entrelazadas creando bolsillos o compartimentos donde descansarán las revistas.

Opción A (Metálica rápida): Entrelaza las varillas rectas en los extremos superiores e inferiores y asegúralas usando alambre fino de amarre o bridas metálicas bien apretadas. Corta los sobrantes con el alicate.

Opción B (Acabado limpio): Utiliza masilla/soldadura en frío epóxica en las uniones. Deja secar el tiempo recomendado por el fabricante para obtener máxima rigidez.

Puntos de apoyo: Asegúrate de que las bases de las perchas exteriores apoyen firmemente sobre el suelo para dar estabilidad.

Pintura y acabado elegante

