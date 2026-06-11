Ideas DIY: Cómo hacer un perchero infantil con juguetes de plástico viejos

Reciclar nunca fue tan entretenido como en la actualidad. Es que ya no se trata solo de evitar que ciertos objetos y materiales terminen en la basura y perjudicando al medio ambiente, sino que las alternativas para su reutilización se están convirtiendo en protagonistas.

Gracias a los tutoriales que abundan en las redes sociales, cada vez más personas se animan a transformar objetos en desuso en nuevos bienes. Con las denominadas ideas DIY, siglas que significan “Hazlo tú mismo”, nuestra imaginación se alimenta y la creatividad se expresa.

¿Reciclar juguetes?

Son diversos los materiales u objetos que pueden ser reciclados y reutilizados. En el caso de los juguetes, por ejemplo, se trata de formas y materiales muy resistentes y atractivos que, en su mayoría, han sido fabricados con componentes mixtos y plásticos rígidos.

El supraciclaje invita a evitar que los viejos juguetes acaben en la basura y, a través de diferentes técnicas e ideas, se conviertan en elementos decorativos o funcionales para el hogar.

¿Cómo hacer un perchero infantil?

El abanico de posibilidades es muy amplio cuando de reciclar y reutilizar juguetes viejos se trata. En esta oportunidad, entre las ideas DIY se destaca la que propone hacer un perchero infantil colorido y súper original.

Para crearlo necesitamos juguetes de plástico viejos, una base de madera, una sierra de mano, pegamento de alta resistencia, pintura en aerosol, tornillos, destornillador y una lija fina.

El paso a paso

Selección y corte de los juguetes



Si vas a usar animales de plástico, la idea clásica es cortarlos por la mitad. Puedes usar la parte delantera (la cabeza y las patas delanteras) para que simulen estar saliendo de la pared. Asegúrate de que el corte sea lo más recto posible para que la superficie apoye bien sobre la madera.

Preparación de la base de madera



Lija bien la madera para evitar astillas (fundamental al ser para un espacio infantil). Puedes dejarla al natural, barnizarla o pintarla de un color que contraste con los juguetes. Marca con un lápiz los puntos exactos donde vas a pegar cada juguete para que queden alineados y con la misma distancia entre sí (calcula unos 10 o 15 cm entre cada uno para que las camperas no se encimen).

Ensamble y fijación



Coloca una buena cantidad de pegamento epoxi o de montaje en la base cortada del juguete. Presiona firmemente el juguete contra la madera en la marca de lápiz que hiciste antes. Respeta el tiempo de secado del pegamento (por lo general, 24 horas para máxima efectividad).

Instalación

