Descubre cómo crear unos jarrones elegantes con una botella de detergente y calcetines viejos

Una vez que se nos termina nuestra botella de detergente, en automático solemos desecharlos a la basura, un residuo que puede parecer inútil, pero que con un poco de creatividad podemos darle un aspecto nuevo y mejorado.

Es posible transformar el desecho en unos jarrones elegantes empleando unos calcetines viejos. Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos en qué consiste siguiendo unos sencillos pasos.

¿Cómo puedo transformar una botella de detergente para ropa en un jarrón?

La manualidad de transformar una botella de detergente y con unos calcetines viejos en unos jarrones elegantes para tu estancia es más fácil de lo que parece, ya que puedes lograrlo siguiendo unos sencillos pasos y con materiales que normalmente tenemos en casa. Para ello deberás aplicar las siguientes instrucciones:



Limpia el envase por dentro, procurando que no tenga ningún residuo de jabón en su interior. Coloca el calcetín en la botella, buscando que el textil cubra completamente el recipiente. Una vez que se coloque, en la base adhiere la tela con un poco de silicón caliente en la base y en la boquilla. Si quieres agregarle un mejor aspecto, puedes amarrarle una cuerda de yute, además de agregarle algunos ramos de flores secas. Aquí es un buen momento para sacar tu lado creativo.

Es importante que antes de hacer la manualidad, selecciones calcetas que sean de un color uniforme para un look más minimalista. Aunque puedes usar alternativas que tengas estampados, en especial si planeas hacer un jarrón para los niños de tu hogar.

¿Cómo retirar la etiqueta de la botella de detergente?

Por otro lado, si no quieres usar los calcetines viejos para transformar la botella de detergente en jarrones elegantes, puedes pintarlos usando pintura acrílica, pero para ello debemos retirar la etiqueta de su superficie. Solamente sigue los tips que te compartiremos:

