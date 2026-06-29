Ideas DIY: Cómo hacer un contenedor de ropa sucia para el lavadero con bolsas de arpillera
Ideas DIY. Cómo reciclar bolsas de arpillera para crear un organizador de ropa sucia en simples pasos.
Desde hace muchos años el mundo nos demanda acciones para protegerlo y mitigar los efectos de la contaminación. Así es como no solo nacieron campañas de concientización sino que los proyectos de reciclaje se multiplicaron y así muchas personas se sumaron a estas iniciativas.
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El reciclaje no solo dio inicio a un movimiento pro ambiental, sino que fue transformándose en el camino y dio origen a prácticas de reutilización. Estas invitaron a los ciudadanos a convertir esos materiales y objetos en desusos en elementos decorativos o con otras funcionalidades.
Reciclaje y refuncionalización
Fuentes bibliográficas relacionadas con este tema precisa que el reciclaje y la refuncionalización son pilares clave de la sustentabilidad que transforman el ciclo de vida de los materiales, permitiendo no solo reducir drásticamente el volumen de residuos que saturan los vertederos y mitigar la huella de carbono, sino también ahorrar recursos naturales y energía al evitar la producción desde cero.
@diannalopezm haciendo mi cesto de ropa sucia ✨aesthetikk✨ quieren tutorial ?? #sewingtiktok #diyproject ♬ for the girlies - Mercedes ;)
Además de estimular la economía, circular, estas prácticas potenciaron las ideas relacionadas con la imaginación y creatividad. Así es como nacieron las ideas DIY (Hazlo tú mismo) que proponen crear a partir de diversos materiales y con el fin de ser nosotros los protagonistas, ayudando al medio ambiente y también colaborando con nuestra salud mental.
¿Cómo hacer un contenedor de ropa sucia?
Los materiales aptos para ser reciclados son muchos y la arpillera se presenta como un material excelente para diversos proyectos. En este punto, una de las ideas DIY que se destaca es el empleo de este material súper resistente para hacer un contenedor de ropa sucia para el lavadero.
A continuación se detalla una guía paso a paso para poder emplear bolsas de arpillera para la confección de un contenedor de ropa sucia según lo que tengas a mano y tus ganas de ponerte manos a la obra:
El canasto "Tote" suspendido
Materiales
- Una bolsa de arpillera grande (de las de café o patatas).
- Un listón redondo de madera (tipo palo de escoba) o una percha de madera resistente.
- Cuerda de yute o hilo grueso.
- Tijeras y pegamento para tela de alta resistencia (o aguja e hilo).
Paso a paso
- Limpieza: Lava bien la bolsa para quitar el olor a depósito y el polvillo. Déjala secar al sol.
- El soporte: Introduce el listón de madera o la percha en la boca de la bolsa.
- Fijación: Dobla el borde superior de la arpillera hacia adentro (unos 5 cm) abrazando el palo de madera. Pega o cose ese dobladillo para que el palo quede atrapado, dejando que sobresalgan los extremos del listón.
- Colgado: Ata un trozo de cuerda de yute a cada extremo del palo de madera para crear el lazo para colgar. ¡Listo! Solo te queda poner un gancho resistente en la pared.