Daniela critica a Flor por los platillos que hace en MasterChef 24/7 para salvarse: “Podría haber hecho algo más”

Flor es una de las participantes más queridas de MasterChef 24/7 y esto queda demostrado con todas las votaciones en las que arrasa con el gran apoyo del público. Sin embargo, para "Las Divas" no es tan útil que sus fans la hagan ganar siempre si ella misma tiene la capacidad de salvarse con su sazón, incluso a pesar de que siempre hace platillos que son muy parecidos.

Así lo platicaron durante la hora del desayuno, cuando Michelle apuntó que, desde su perspectiva, ya es hora de que la cocinera guerrerense demuestre que sabe hacer todo tipo de recetas y no solo "arroz y adobos", una opinión en la que Daniela coincidió, pues luego de que se enfrentaron en el domingo de eliminación, le quedó la sensación de que su compañera podrá haber presentado algo más.

"A Flor siempre la salvarán y siempre se salvará sola. Aunque yo ayer, sí dije: 'podría haber hecho algo más, o sea, Camila hizo una lasaña", apuntó Dani, quien vivió un emotivo reencuentro con su novio Diego y sus perritas, que llegaron al Mundo MasterChef 24/7 para sorprenderla.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el 28 de junio?

Luego de las exigentes pruebas de salvación, Ismael se convirtió en el séptimo eliminado de MasterChef 24/7, pues sus platillos no lograron convencer a los jueces de que merecía seguir adelante en la competencia. Cabe recordar que el llamado "Perro del mal" fue uno de los dos nuevos participantes que entraron a la cocina más famosa de México, pero tristemente su estancia duró apenas una semana.

La dinámica para subir al balcón constó de tres etapas: un reto en equipo con capitanes invitados que consistía en hacer un verrine, pero debido a que ninguno tuvo éxito en la receta, siguieron cocinando. Después, Lis Vega hizo su platillo insignia y salvó a todos sus compañeros: Diego, Ramahá y Nora (que entró al mismo tiempo que Ismael).

@masterchefmx Ismael fue quien abandonó el Mundo MasterChef este domingo de Eliminación. 🥹🥲 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Por último, la etapa final consistió en hacer una receta que representara a la bandera mexicana y tuviera un gran sabor. Aquí Flor ganó las votaciones del público y fue la primera en subir al balcón, mientras que los jueces determinaron que Ismael debía quedar fuera.