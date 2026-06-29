Manualidades de Batman: 3 ideas creativas para hacer tus propios personajes en casa
Tiempo de manualidades. Descubre estas 3 ideas creativas para hacer tus propios juguetes de Batman.
Todos los días tenemos la oportunidad de dedicarle algunos minutos de nuestra rutina a prácticas que nos alejen de las redes sociales y pantallas que hoy son el principal entretenimiento. La idea de esto es poder encontrar un cable a tierra que nos ayude a bajarnos de esa velocidad a la que viaja el presente y llevarle tranquilidad a nuestra mente.
El reciclaje, la reutilización, las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se conforman como las alternativas más positivas que tenemos para lograr lo señalado anteriormente. Estas prácticas hoy están en auge y cada vez son más las personas que deciden poner su imaginación a trabajar y darle rienda suelta a la creatividad.
Manualidades y salud mental
En el caso de las manualidades, que de alguna u otra manera están ligadas a las demás prácticas, son señaladas como un hobbie que puede inducir un estado de atención plena y ofrecer beneficios concretos para la salud mental, según un informe del Instituto de Neurología Cognitiva (Argentina).
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Esta entidad afirma que las manualidades funcionan como antídoto contra la ansiedad cuando cumplen tres condiciones principales: requieren atención focalizada en el presente, incluyen un ritmo repetitivo que regula el sistema nervioso y ofrecen un desafío ajustado al nivel de la persona.
Manualidades de Batman
Si lo que andas buscando es algún proyecto para tomarte tu tiempo para dedicarle a las manualidades, te compartidos 3 ideas creativas que se relacionan con uno de los héroes más queridos del mundo. A continuación se detalla el paso a paso para darle forma a Batman y los villanos que combate de una manera sencilla, económica y muy entretenida:
Batman y villanos con tubos de cartón
- Materiales: Tubos de cartón, témperas o acrílicos (negro, amarillo, verde, blanco), cartulina negra, pegamento y tijeras.
Paso a paso
- El Caballero de la Noche: Pinta un tubo completamente de negro. Con cartulina negra, recorta una capa y la icónica máscara con las orejas puntiagudas. Pégalas al tubo. Con un marcador amarillo o pintura, dibuja el cinturón y el logo en el pecho.
- El Joker: Pinta otro tubo con un "traje" morado, camisa verde y la cara blanca. No olvides dibujarle su enorme sonrisa roja y el pelo verde.
- Dos Caras: Divide el tubo verticalmente con una línea. Pinta un lado como un hombre elegante con traje y el otro lado con colores brillantes o texturas monstruosas.
El "Batimóvil" de caja de huevos
- Materiales: Una caja de cartón de huevos (de las de 6 o 12 unidades), pintura negra, cuatro tapitas de botellas plásticas (para las ruedas), pegamento fuerte (o silicona líquida) y cartulina amarilla.
Paso a paso
- Pintura base: Pinta toda la parte exterior de la caja de huevos con color negro mate. Dejar secar bien.
- Las ruedas: Pega las cuatro tapitas plásticas a los costados de la caja para simular las ruedas del Batimóvil. Si quieres, puedes pintarlas de negro o ponerles un círculo amarillo en el centro.
- Detalles de Gotham: Recorta dos pequeños triángulos de cartulina amarilla para simular los faros delanteros y una silueta del murciélago para pegarla en el capó del auto. ¡Listo para la acción!
Marionetas de dedo de fieltro o goma eva
- Materiales: Retazos de goma eva (foamy) o fieltro de colores (negro, gris, amarillo, piel), tijeras y pegamento para manualidades.
Paso a paso
- La base: Corta dos rectángulos del tamaño de tu dedo (o del de los más chicos) en color gris o negro, y pégalos por los bordes dejando la parte inferior abierta.
- La máscara y capa: Diseña la pequeña capa y la máscara de Batman en color negro. Pégalas sobre la base.
- El toque final: Agrega un pequeño óvalo amarillo en el pecho con el símbolo del murciélago dibujado con marcador negro. Puedes repetir el proceso usando verde y morado para hacer a control remoto a los villanos.