Qué hacer con carne molida: 4 ideas de ricos platillos que puedes comer hoy

La carne molida es uno de los mejores ingredientes que se pueden tener en el refrigerador para preparar la comida de la semana, pues es sumamente versátil. Esto significa que se puede utilizar en diferentes recetas; desde un platillo sencillo, hasta algo mucho más elaborado para algo llenador.

Las 4 mejores recetas con carne molida para cocinar fácil y rápido con pocos ingredientes

Albóndigas en salsa de chipotle. Una comida que nunca falla y queda bien para cualquier día son las albóndigas. Si quieres darle un giro a la preparación, haz una salsa de jitomate con chile chipotle para que tenga un toque de picante sin llegar a ser exagerado. Para la parte de las albóndigas, pon un poco de pan molido para evitar que se desintegren durante la cocción. Para que quede mucho más nutritivo, complemente la carne molida con verduras finamente picadas, como la calabaza o zanahoria. Se pueden acompañar con arroz, pasta o frijoles de la olla. 4 platillos que llevan carne molida y quedan deliciosos|Canva

Calabacitas rellenas de carne molida. Si buscas una alternativa más ligera para comer balanceado, la receta de calabacitas rellenas con carne molida quedan ideales. Lo primero que debes hacer es poner a cocer las calabazas y quitarles las semillas con una cuchara. Por separado, la carne va condimentada con sal y pimienta. Sofríe con cebolla y ajo finamente picados. Puedes servirlas secas sobre una cama de arroz o en un caldillo de jitomate.



Pasta con carne molida y salsa de jitomate. Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, las pastas no son un platillo demasiado elaborado ni complicados para la comida diaria. Y una idea muy rica es el espagueti con carne molida y queso. Pon la carne a freír con cebolla y ajo, después incorpora salsa de tomate, que puede ser casera o previamente comprada. Mezcla con la pasta, agrega queso mozzarella, manchego o gouda y deja a fuego medio hasta que se derritan. Sirve con ensalada verde y acompaña con pan tipo bolillo o baguette. 4 platillos que llevan carne molida y quedan deliciosos|Canva