Ideas DIY: Cómo hacer un portavelas aromático para el baño con frascos de mermelada limpios
Ideas DIY. Portavelas aromáticos para decorar y aromatizar tu baño con frascos de mermelada reciclados.
Todas las personas tenemos la posibilidad de convertir lo que pasa por nuestra imaginación en objetos que pueden tocarse. Pasar de lo abstracto a lo concreto requiere de nuestra creatividad y, por lo general, tenemos a nuestra disposición diversos proyectos y tutoriales que nos ayudan a concretarlo.
En la actualidad, uno de los movimientos que transita por este camino es el de las ideas DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”. Estas propuestas invita a las personas a crear objetos, por lo general decorativos, empleando nuestras propias manos y materiales que podemos tener en nuestra casa, motivo por el cual se relaciona con el reciclaje.
Requerimientos de las ideas DIY
Para llevar a cabo proyectos DIY se requiere principalmente una idea o necesidad clara, tiempo, paciencia y la disposición para aprender mediante el ensayo y error. En relación a lo material, el equipamiento varía según el proyecto, pero por lo general se necesita un kit básico de herramientas y los materiales esenciales, los cuales muchas veces pueden ser componentes reciclados o reutilizados que tengas en casa.
@diydetodounpoco Manualidades fáciles. Reutiliza frascos de vidrio y conviértelos en bonitos portavelas. #manualidadesfaciles #ideasen5minutos #reutilizar #frascosdevidrio #diydetodounpoco #decoracionnavideña ♬ Heirloom - Joshua Kyan Aalampour
Es por todo lo señalado que resulta lógico que necesitemos contar con un espacio de trabajo cómodo. Además, como algo muy necesario, se encuentra el acceso a tutoriales o guías paso a paso que facilitará enormemente el proceso creativo que implementemos.
¿Cómo hacer un portavelas?
Entre las ideas DIY más elegidas se encuentran aquellas que se enfocan la reutilización de materiales en desuso o que podrían terminar en algún vertedero como es el caso de los frascos de mermelada. En esta oportunidad, la propuesta se centra en crear un portavelas aromático para el baño y, para conseguirlo, se detalla a continuación una idea muy creativa y fácil:
Materiales
- Frasco de mermelada limpio y sin etiqueta.
- Hilo de yute o sisal.
- Un puñado de granos de café enteros o flores de lavanda secas.
- Una vela de noche (las de té que vienen con base de aluminio).
Paso a paso
- El fondo aromático: Llena aproximadamente un cuarto del frasco con los granos de café o la lavanda seca. Al encender la vela, el calor de la base de aluminio entibiará los granos o las flores, liberando un aroma sutil y delicioso.
- El soporte: Apoya la vela de noche en el centro, hundiéndola apenas un poco para que quede firme.
- El toque final: Dale varias vueltas al cuello del frasco con el hilo de yute y termina con un lazo o un nudo simple.