Ideas DIY: Cómo hacer un portavelas aromático para el baño con frascos de mermelada limpios

Todas las personas tenemos la posibilidad de convertir lo que pasa por nuestra imaginación en objetos que pueden tocarse. Pasar de lo abstracto a lo concreto requiere de nuestra creatividad y, por lo general, tenemos a nuestra disposición diversos proyectos y tutoriales que nos ayudan a concretarlo.

En la actualidad, uno de los movimientos que transita por este camino es el de las ideas DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”. Estas propuestas invita a las personas a crear objetos, por lo general decorativos, empleando nuestras propias manos y materiales que podemos tener en nuestra casa, motivo por el cual se relaciona con el reciclaje.

Requerimientos de las ideas DIY

Para llevar a cabo proyectos DIY se requiere principalmente una idea o necesidad clara, tiempo, paciencia y la disposición para aprender mediante el ensayo y error. En relación a lo material, el equipamiento varía según el proyecto, pero por lo general se necesita un kit básico de herramientas y los materiales esenciales, los cuales muchas veces pueden ser componentes reciclados o reutilizados que tengas en casa.

Es por todo lo señalado que resulta lógico que necesitemos contar con un espacio de trabajo cómodo. Además, como algo muy necesario, se encuentra el acceso a tutoriales o guías paso a paso que facilitará enormemente el proceso creativo que implementemos.

¿Cómo hacer un portavelas?

Entre las ideas DIY más elegidas se encuentran aquellas que se enfocan la reutilización de materiales en desuso o que podrían terminar en algún vertedero como es el caso de los frascos de mermelada. En esta oportunidad, la propuesta se centra en crear un portavelas aromático para el baño y, para conseguirlo, se detalla a continuación una idea muy creativa y fácil:

Materiales

Frasco de mermelada limpio y sin etiqueta.

Hilo de yute o sisal.

Un puñado de granos de café enteros o flores de lavanda secas.

Una vela de noche (las de té que vienen con base de aluminio).

Paso a paso