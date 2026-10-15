Ideas DIY: 3 propuestas infantiles para armar dulceros en forma de vampiro con botellas de plástico

Halloween es una fecha que no solo entretiene y genera momentos de miedo, sino que despierta en muchas personas la creatividad. A través de prácticas como las ideas DIY, muchos le dan rienda suelta a la imaginación y diseñan la decoración de sus casas y hasta su propio disfraz.

La UNIC se enfrenta a una criminal que ya conocen, pero ahora parece estar reforzada: Lotería del Crimen, Temporada 5, capítulo 2 COMPLETO

Es por eso que el próximo sábado 31 de octubre veremos en muchas casas adornos hechos a mano y disfraces únicos. Por lo tanto, si quieres ser uno de ellos, las siguientes ideas DIY de seguro te ayudarán.

Ideas DIY de Halloween

Los proyectos para Halloween son muchos y para todos los niveles de dificultad. Con la premisa “Hazlo tú mismo”, las ideas DIY nos ayudan paso a paso a darle forma a aquello que imaginamos y no sabemos cómo convertir en realidad.

En este marco, las propuestas que te presentamos hoy se enfocan en la creación de dulceros en forma de vampiro. Lo bueno es que son ideas DIY que pueden elaborarse junto a niños y que como materia prima requiere de botellas de plástico.

¿Cómo hacer dulceros de vampiro?

Todos sabemos que a los niños les encanta participar en proyectos donde puedan ensuciarse las manos y ver cómo un objeto cotidiano se transforma mágicamente en su personaje favorito. Por ello, estos simpáticos vampiros de plástico son súper económicos, fáciles de armar y garantizan que los dulceros de Halloween sean únicos.

Aquí continuación se detallan las 3 propuestas creativas paso a paso para elaborar dulceros de vampiro utilizando botellas de plástico:

Vampiro "Boca Grande" (Botella completa recortada)

Esta opción utiliza el fondo de la botella como una gran boca abierta donde se colocan los dulces visiblemente.

Materiales: 1 botella de plástico transparente (2 litros o 500 ml), pintura acrílica negra y morada, foamy (goma EVA) blanco y rojo, ojos móviles y tijeras.

Paso a paso



Corta la botella a la mitad. Toma la parte inferior y recorta un rectángulo grande en el frente para simular la "boca abierta". Pinta el exterior del plástico de color negro o morado, dejando el agujero de la boca despejado. En foamy blanco, recorta dos triángulos pequeños para los colmillos y una capa en foamy negro o rojo para pegar por detrás de la botella. Pega los ojos móviles arriba del corte de la boca, añade los colmillos en el borde superior de la abertura y ¡llénalo de caramelos!

Mini Maceta Vampiro con Asa

Ideal como regalito individual o souvenir, usando solo la base de la botella para simular una canastita.

Materiales: Base de una botella de plástico de 500 ml, pintura acrílica negra, limpiapipas negros (o una tira de cartulina), foamy rojo y blanco, pegamento fuerte.

Paso a paso



Corta la base de la botella a una altura de unos 8 a 10 cm. Pinta todo el vaso de plástico por fuera con pintura negra. Haz dos pequeños orificios a los lados del borde superior y pasa un limpiapipas para formar la manija o asa de la canastilla. Con foamy rojo, dibuja y corta el típico cuello alto de capa de Conde Drácula y pégalo en la parte trasera. Dibuja la carita con marcadores permanentes o foamy: ojos rasgados, una sonrisa traviesa y dos colmillos blancos bien definidos.

Vampiro Cilíndrico con Capa de Tela o foamy

Un diseño cerrado y elegante donde el cuerpo del vampiro es el tubo completo del envase.

Materiales: Botella de plástico cilíndrica lisa, papel de seda (china) morado o negro, foamy negro, blanco y rojo, cinta o encaje negro.

Paso a paso

