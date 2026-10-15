El fenómeno global de las Guerreras K-Pop ha conquistado las tendencias de moda urbana gracias a su fusión perfecta de música y batallas sobrenaturales. Te presentamos 3 diseños de uñas demonio si eres fan de esta película.

Son diseños ideales para presumir en tu próximo festival, concierto o fiesta de Halloween. El concepto visual de la película divide el corazón de los fanáticos, por un lado está la energía del escudo espiritual de HUNTR/X y por el otro la estética misteriosa de la boyband rival.

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3 diseños de uñas demonio si eres fan de las Guerreras KPop

El secreto de Rumi

Este diseño rinde homenaje a la gran revelación de la película: la herencia oculta de Rumi como mitad demonio. Mezcla la delicadeza de una idol con la intensidad de sus poderes ancestrales.

El secreto de Rumi

Se aplica una base en tono morado oscuro o lavanda brillante. En la uña del dedo anular se dibuja con un pincel fino la silueta de un ojo felino brillante o marcas de energía en color violeta encendido e iridiscente. Un estilo místico e hipnotizante que cambia con el reflejo de la luz.

Estilo Saja Boys

Estilo Saja Boys

Se realiza un degradado sutil que va desde una base negra sólida en la raíz de la uña hasta un tono violeta profundo en las puntas. Para simular el aura espectral de los villanos de la historia, se añaden destellos plateados en forma de estrellas de cuatro puntas o pequeñas flamas cromadas. Una manicura vanguarista, gótica y con mucha personalidad.

Fusión cazadora de almas

Fusión cazadora de almas

Se aplica una base azul marino o morado casi negro. Con una pequeña esponja de maquillaje, se da ligeros toques con esmalte lila, fucsia y blanco para crear un fondo de galaxia cósmica.

Encima, con un pincel de precisión, se trazan líneas delgadas simulando grietas mágicas de energía dorada o plateada. El diseño más maximalista y detallado de la colección, ideal para las fanáticas que aman el arte en uñas hecho a mano.

