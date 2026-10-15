Mujer de 82 años pasó gran parte de su vida siendo tímida y terminó convirtiéndose en una influencer de moda conocida

La edad solo es un número y hacerse mayor no significa que no se puedan emprender nuevas aventuras. Para muestra, la increíble historia de Vivienne Truran, una mujer británica de 82 años que saltó a la fama gracias a su particular gusto por la moda, una afición que nunca imaginó que podría abrirle un mundo de posibilidades y que le ayudaría a descubrir una parte de su personalidad que siempre mantuvo oculta.

Quién es Vivienne Truran y cómo se hizo famosa en internet a los 82 años

Gracias al auge de las redes sociales y lo fácil que es hacerse un perfil para empezar a subir contenido de cualquier tipo, miles de personas en todo el mundo han encotrado grandiosas oportunidades para transformar su vida. Esto fue justo lo que le pasó a Vivienne Truran, una anciana de 82 años que se hizo viral por el consejo de un amigo y ganó una enorme comunidad de fanáticos que empezaron a seguirla por su afición a la moda y el buen gusto.

En una plática para The Guardian, la mujer contó que hasta hace relativamente poco, llevaba una "vida normal" y tranquila. Sin embargo, su esposo murió y no tuvo hijos, por lo que empezó a sentirse solitaria, así que se dedicaba a hornear y visitar a su vecino.

La influencer Viv The Carer se volvió viral gracias a su particular gusto por la moda|Instagram. @vivthecarer

De estas conversaciones, el hombre, que ahora es su representante, le dio la idea de sacarle provecho a su estilo. Fue así como se armó una cuenta y empezó a subir publicaciones, donde aparece luciendo llamativos atuendos en los que demuestra que la moda no tiene edad, sino que importa más la actitud con la que se usa la ropa. Actualmente, está cerca de llegar al millón de seguidores y ya hace colaboraciones con marcas.

La insólita razón por la que Vivienne Truran nunca se imaginó el éxito que tendría

Aunque en los videos que sube a sus cuentas parece una mujer muy sociable y extrovertida, lo cierto es que Vivienne, conocida como Viv The Carer, siempre se consideró como una persona callada e introvertida. Según ha comentado, esto no era algo que la molestara y en realidad se sentía cómoda pasando desapercibida, pues creía que su difunto marido era el llamativo de la relación.

Además, la ahora influencer no tenía un trabajo ligado a la industria de la moda directamente, sino que era emprendedora y siempre se apasionó por las antigüedades. Así que sin siquiera imaginarlo, toda esta experiencia para volver algo ordinario en extraordinario y su buen ojo para encontrar tesoros, ayudaron a que a sus 82 años esté en la cima del éxito y siendo ejemplo de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar.