Ideas DIY: Cómo armar una estantería modular con cajones de verdura pintados

El reciclaje se ha convertido en una acción que no solo se enfoca en el cuidado del medio ambiente, sino que ha logrado complementarse con ideas de reutilización. Estas se nutren de propuestas creativas y en las que la imaginación cumple un rol preponderante.

“Hazlo tú mismo” es una de las frases más escuchadas en este marco, aunque más precisamente resumida en el concepto ideas DIY, por sus siglas en inglés. Así es como muchos proyectos son difundidos en redes sociales y plataformas digitales con el fin de incentivar esta práctica.

¿Por qué reciclar cajones de verdura?

Las ideas DIY tienen, como se mencionó, una relación directa con el reciclaje y la reutilización. Muchas propuestas invitan a crear elementos decorativos a partir de materiales y objetos en desuso, logrando que estos no acaben en vertederos y contaminando nuestro planeta.

En este marco, el reciclaje de cajones de verdura se presenta como una excelente manera de fomentar la sustentabilidad y reducir el impacto ambiental. Al darle una segunda vida a la madera de pino o al plástico de descarte, se evita que terminen acumuladas como basura o quemadas de forma contaminante.

Además, este tipo de cajones ofrecen una enorme versatilidad y potencial creativo para el diseño y la organización del hogar. Es por eso que a continuación se detallará una de las ideas DIY que los incluye.

¿Cómo armar una estantería modular?

De acuerdo con lo que se puede hallar en redes sociales, armar una estantería modular con cajones de verdura es un proyecto económico, totalmente personalizable y que permitirá darle un toque rústico o moderno a cualquier espacio de nuestro hogar.

Para que podamos armarlo en casa, que quede firme, estético y funcional, se ofrece la siguiente guía paso a paso de esta interesante idea DIY:

Materiales

Cajones de verdura: Selecciona los que tengan las maderas más firmes y sanas.

Lija: De grano grueso (N° 80) para nivelar y grano fino (N° 120 o 180) para el acabado.

Pintura: Látex, pintura a la tiza (chalk paint) o esmalte sintético (según el acabado que busques).

Fijación: Tornillos para madera, arandelas y tuercas (para unir los cajones entre sí) y tarugos/tornillos para fijar a la pared.

Herramientas: Lijadora eléctrica (opcional, pero te salva la vida), destornillador o atornillador eléctrico, y pincel o rodillo de espuma.

Paso a Paso

Curado y lijado



Limpieza: Pásale un cepillo duro para sacar tierra o restos orgánicos. Si los lavas, déjalos secar muy bien al sol para que no junte humedad la madera. Lijado intensivo: Pasa la lija gruesa por toda la superficie, haciendo hincapié en los bordes para evitar futuras astillas. Termina con la lija fina para que quede suave al tacto.

Pintura y estilo



Efecto Vintage / Envejecido: Usa pintura a la tiza en tonos pastel o blanco. Una vez seca, lija suavemente las esquinas y bordes para que trasluzca la madera original. Estilo Nórdico / Moderno: Pinta el interior de los cajones en colores vibrantes o pasteles (amarillo, turquesa, gris topo) y deja el exterior en madera natural (protegida con barniz mate) o viceversa. Monocromático Industrial: Píntalos completamente de negro mate o gris oscuro.

El diseño modular

