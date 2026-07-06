¿Son seguras las uñas postizas adhesivas? Esto debes saber

Cuando se trata de embellecer nuestras manos los diseños de manicura toman el protagonismo de inmediato. No solo se trata de colores y texturas, sino que muchos procedimientos se basan en el cuidado y mantenimiento de las uñas para garantizarles salud.

Sin embargo, existen procedimientos que pueden resultar invasivos y debilitan las uñas. Además, muchas personas evitan incursionar en algunas prácticas por desconfianza, como sucede con las uñas postizas adhesivas sobre las cual a continuación se revelan algunos datos a tener en cuenta.

¿Qué son las uñas postizas adhesivas?

Las uñas postizas adhesivas, también conocidas como press-on nails, son piezas prefabricadas de plástico acrílico o gel que se diseñan con diferentes formas, colores y decoraciones. Su objetivo es imitar la apariencia de una uña natural y agilizar el embellecimiento de la mano.

@fran_nails No le hagas mas procedimientos inadecuados a las uñas. Cuidarlas deberia ser prioridad! ♬ sonido original - Francnailsoficial

Estas uñas se aplican de forma rápida y casera directamente sobre la uña limpia mediante una pestaña de pegamento de doble cara o un adhesivo líquido de secado rápido. Se trata de una de las alternativas estéticas más utilizadas en el mundo de la manicura pero, como se mencionó, genera dudas en muchas personas que no se animan a utilizarlas.

¿Son seguras las uñas postizas adhesivas?

Diferentes expertos en belleza se han expresado al respecto del uso de las uñas postizas adhesivas y es por eso que existe datos muy interesantes que debemos considerar. En primero lugar, las principales reseñas remarcan que este tipo de uñas se posicionan como una de las alternativas estéticas menos agresivas del mercado actual, con un nivel de impacto similar al del esmalte tradicional y muy por debajo del daño que suelen causar los sistemas de gel o acrílico.

Más allá de lo señalado, los especialistas en manicura señalan que el principal foco de atención se encuentra en los componentes químicos del pegamento, ricos en acrilatos, los cuales pueden desencadenar irritación inmediata o alergias por contacto con el paso del tiempo.

Además, precisan, si las uñas postizas no se fijan sobre una superficie completamente limpia y deshidratada con alcohol, queda humedad atrapada entre la uña natural y la artificial por lo que podrían dar lugar a la proliferación de infecciones causadas por hongos o bacterias.

Ante esto, lo más aconsejado es utilizar tiras adhesivas de doble faz y evitar los pegamentos líquidos para aplicar las uñas postizas. Por otro lado, a la hora de retirarlas, se recomienda usar un disolvente oleoso o específico y emplear un proceso paciente. Finalmente, las uñas naturales deben ser hidratadas con aceites naturales para garantizar la regeneración de sus tejidos.

