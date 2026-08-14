uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Ideas DIY: Cómo hacer un farol de jardín a partir de frascos de mermelada

Ideas DIY. Decora tu jardín con frascos de mermelada reciclados con los que puedes hacer un farol.

Ideas DIY Cómo hacer un farol de jardín a partir de frascos de mermelada.jpg
|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Todos los días podemos hacernos un espacio en nuestras apretadas agendas para dedicarnos un momento a nosotros. Esto hace referencia a la práctica de una actividad física, un merecido descanso o incursionar en actividades que beneficien nuestra salud mental.

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 13 de agosto

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) figuran entre estas últimas ya que se trata de proyectos para crear objetos decorativos a partir, generalmente, de materiales reciclados. Nuestras manos son la principal herramienta ante estas iniciativas y no se requiere de grandes conocimientos para abordarlas.

¿Cómo hacer un farol de jardín?

Como ejemplo de lo señalado, hoy te proponemos llevar a cabo una idea DIY con la que podrás hacer un farol de jardín a partir de frascos de mermelada. Se trata de un proyecto sencillo, económico y vistoso que se puede hacer fácilmente:

Materiales

  • Frasco de mermelada limpio y sin etiquetas.
  • Hilo de yute o cordón de algodón grueso.
  • Tijeras.
  • Vela pequeña (o velita LED a pila).
@stellita.67 Luminaria con frasco de mermelada #stellita.67 #luminaria #reciclaje ♬ Happy / Video CM / Ukulele ♬ Cooking / Family(897363) - ImoKenpi-Dou

De frascos de mermelada a farol de jardín

Esta idea DIY no solo permite darle una segunda vida al vidrio, sino que aporta un ambiente supercálido a cualquier rincón exterior de nuestro hogar. A continuación, se detalla el paso a paso para crear un farol colgante rústico que te encantará:

Paso a paso

  1. Atadura principal: Corta un trozo de hilo de yute de unos 40 cm y átalo firmemente alrededor del cuello del frasco (justo en la rosca). Haz un nudo doble bien ajustado.
  2. Crear la manija: Corta otro hilo de unos 50 cm. Ata un extremo en el hilo del cuello (de un lado) y el otro extremo en el lado opuesto para formar el asa o manija colgante.
  3. Detalle del cuerpo (opcional): Si quieres que no sea tan simple, puedes envolver la parte inferior del frasco con un par de vueltas de yute o pegar una tira de encaje/puntilla en el centro con silicona o pegamento multipropósito.
  4. Iluminación: Coloca un poco de arena, sal gruesa o piedritas en el fondo para fijar la vela y absorber el calor antes de encenderla.

Galerías y Notas Azteca UNO