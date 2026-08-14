Ideas DIY: Cómo hacer un farol de jardín a partir de frascos de mermelada
Ideas DIY. Decora tu jardín con frascos de mermelada reciclados con los que puedes hacer un farol.
Todos los días podemos hacernos un espacio en nuestras apretadas agendas para dedicarnos un momento a nosotros. Esto hace referencia a la práctica de una actividad física, un merecido descanso o incursionar en actividades que beneficien nuestra salud mental.
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Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) figuran entre estas últimas ya que se trata de proyectos para crear objetos decorativos a partir, generalmente, de materiales reciclados. Nuestras manos son la principal herramienta ante estas iniciativas y no se requiere de grandes conocimientos para abordarlas.
¿Cómo hacer un farol de jardín?
Como ejemplo de lo señalado, hoy te proponemos llevar a cabo una idea DIY con la que podrás hacer un farol de jardín a partir de frascos de mermelada. Se trata de un proyecto sencillo, económico y vistoso que se puede hacer fácilmente:
Materiales
- Frasco de mermelada limpio y sin etiquetas.
- Hilo de yute o cordón de algodón grueso.
- Tijeras.
- Vela pequeña (o velita LED a pila).
@stellita.67 Luminaria con frasco de mermelada #stellita.67 #luminaria #reciclaje ♬ Happy / Video CM / Ukulele ♬ Cooking / Family(897363) - ImoKenpi-Dou
De frascos de mermelada a farol de jardín
Esta idea DIY no solo permite darle una segunda vida al vidrio, sino que aporta un ambiente supercálido a cualquier rincón exterior de nuestro hogar. A continuación, se detalla el paso a paso para crear un farol colgante rústico que te encantará:
Paso a paso
- Atadura principal: Corta un trozo de hilo de yute de unos 40 cm y átalo firmemente alrededor del cuello del frasco (justo en la rosca). Haz un nudo doble bien ajustado.
- Crear la manija: Corta otro hilo de unos 50 cm. Ata un extremo en el hilo del cuello (de un lado) y el otro extremo en el lado opuesto para formar el asa o manija colgante.
- Detalle del cuerpo (opcional): Si quieres que no sea tan simple, puedes envolver la parte inferior del frasco con un par de vueltas de yute o pegar una tira de encaje/puntilla en el centro con silicona o pegamento multipropósito.
- Iluminación: Coloca un poco de arena, sal gruesa o piedritas en el fondo para fijar la vela y absorber el calor antes de encenderla.