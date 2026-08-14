Manualidades de Tela: 3 proyectos para hacer scrunchies y moños con retazos que tengas en casa

En la actualidad, el reciclaje ya no es algo novedoso y forma parte de la cotidianeidad de muchas personas. No se trata solo de evitar que ciertos materiales u objetos terminen en un vertedero, sino que ahora se los transforma, es decir que se los reutiliza.

Proyectos para darles una nueva vida parecen ser infinitos y es por eso que las manualidades son una de las prácticas que tiene al reciclaje como un complemento. Muchos materiales que por lo general se desechan, pueden ser la materia prima de una creación que podrían embellecer nuestra casa o ser un obsequio muy especial.

Manualidades de Tela

Sobre lo señalado anteriormente, una idea del mundo de las manualidades invita a transformar esos retazos de tela que van quedando guardados en proyectos útiles y con estilo. Se trata de una excelente de aprovechar hasta el último centímetro de textil.

A continuación, se detallan 3 proyectos sencillos y rápidos para crear tus propios accesorios para el cabello:

El scrunchie clásico

Materiales



Retazo de tela de 10 cm x 50 cm

Banda elástica de 20 cm

Aguja e hilo (o máquina de coser)

Un alfiler de gancho (nodriza)

Paso a paso



Plegar y coser: Dobla la tira de tela a lo largo, derecho con derecho, formando un tubo largo. Cose todo el borde largo dejando los dos extremos tubulares abiertos. Dar vuelta: Da vuelta la tela hacia el derecho para que la costura quede por dentro. Pasar el elástico: Engancha el alfiler de gancho en un extremo del elástico y pásalo por dentro del tubo de tela. Sujeta el otro extremo para que no se escape. Cerrar: Anuda o cose firmemente los dos extremos del elástico. Finalmente, dobla hacia adentro los bordes descubiertos de la tela y ciérralos con una costura invisible a mano.

¿Cómo hacer scrunchies y moños?

Si la primera idea te gustó, las siguientes manualidades de seguro se convertirán en tus favoritas. Es por eso que si tienes retazos de tela que ya no utilizas, seguir las siguientes guías te permitirá hacer sus propios scrunchies y moños:

Moño "coquette" removible para scrunchie

Materiales



Retazo de tela de 15 cm x 25 cm

Un scrunchie básico (puedes usar el del proyecto 1)

Paso a paso



Cortar la forma: Corta una tira de tela que termine en puntas diagonales o en forma de hoja en ambos extremos. Coser los bordes: Dobla la tira a lo largo (derecho con derecho) y cose todo el contorno, dejando una pequeña abertura de unos 3 cm en el centro. Voltear y planchar: Da vuelta la pieza por la abertura, acomoda bien las puntas y pásale la plancha para asentar las costuras. Cierra la abertura con pequeñas puntadas. Ensamble: Anuda el moño directamente sobre la costura de tu scrunchie con un nudo simple. ¡Y listo!

Maximoño con broche de ganso

Materiales



Retazo A (Cuerpo del moño): 20 cm x 30 cm

Retazo B (Tira central): 5 cm x 10 cm

Un broche de pelo tipo "pico de pato" o hebilla francesa

Silicona caliente o pegamento para tela

Paso a paso

