John Dewey, psicólogo estadounidense: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma”

Diferentes fuentes bibliográficas precisan que la psicología surgió formalmente como una disciplina científica independiente en 1879, cuando el filósofo y fisiólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig (Alemania).

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Hay que entender que, hasta ese momento, el estudio de la mente y la conducta humana pertenecía al terreno de la filosofía y la medicina. Sin embargo, al aplicar el método científico, la observación controlada y la medición experimental a los procesos mentales, Wundt y sus contemporáneos lograron posicionar a la psicología como una ciencia rigurosa.

¿Quién fue John Dewey?

No solo el trabajo de Wilhelm Wundt fue importante en la confirmación de la psicología que conocemos en la actualidad, ya que muchos otros profesionales aportaron sus descubrimientos para descifrar la mente humana. Entre estos podemos mencionar a John Dewey, un pragmatista, filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense que fue ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes en la historia de la educación moderna y la filosofía social del siglo XX.

John Dewey fue un defensor de la educación progresista ya que sostenía que la escuela era una pequeña comunidad y la educación, el instrumento esencial para fortalecer y garantizar la vida democrática. La mirada de este profesional estaba en la formación de ciudadanos autónomos capaces de resolver los problemas de una sociedad en constante cambio, de acuerdo a reseñas relacionadas con la psicología.

John Dewey y una frase para pensar

“La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma” es una de las tantas frases que se destacan en la vida de John Dewey. El psicólogo estadounidense dejaba en claro con esta premisa que para él la educación no debe concebirse como un mero entrenamiento previo o una acumulación de conocimientos para un futuro distante, sino como un proceso activo, continuo y dotado de sentido en el propio presente.

En la actualidad, esta frase cobra especial vigencia a través del aprendizaje a lo largo de la vida y las metodologías basadas en proyectos e impacto social. Frente a un mundo dinámico y tecnológicamente cambiante, la formación ya no es una etapa cerrada que concluye con un título académico antes de ingresar al mercado laboral, sino una práctica constante integrada en el trabajo y la vida cotidiana. Así, el pensamiento de John Dewey mantiene una gran vigencia en un ámbito tan importante como el de la educación.