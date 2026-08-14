Así debes limpiar correctamente la cortina del baño para quitar los hongos

El baño está más expuesto a la humedad por lo que es el escenario ideal para que los hongos comiencen a aparecer. La cortina de la ducha es la principal afectada sobre todo cuando no se limpia con frecuencia ni se cambia frecuentemente.

También los hongos se presentan en los azulejos, el techo, la ducha, la grifería, la parte baja de los inodoros o cualquier zona que cumpla con las condiciones para el desarrollo de estos organismos. La limpieza juega un rol fundamental ya que el moho se ve beneficiado por los restos de jabón, de champú y la grasa corporal.

¿Cómo limpiar las cortinas del baño?

Más de una vez habrás notado que aparecen hongos de color negro o verde; si en el baño aparecen manchas rosadas, seguramente es por la bacteria Serratia. La presencia de estos no solo ocasiona un problema estético, sino que con el paso del tiempo provoca problemas de salud como alergias o irritación en la piel o sistema respiratorio.

El primer paso es retirar la cortina de los ganchos y ventila el interior. A la hora de lavarlas ten en cuenta que si es de plástico o vinilo, prepara un balde con agua fría y una taza de vinagre blanco. Luego la dejas en remojo por al menos una hora.

Limpia regularmente tus cortinas de baño en la ducha.|(ESPECIAL/CANVA)

En el caso de que la cortina sea de tela puedes meterla al lavarropas con el detergente de siempre y media taza de vinagre en el tambor. Ventila el baño, limpia semanalmente y cambia la cortina de plástico cada 3 o 6 meses, dependiendo de la humedad.

Si necesitas cambiar la cortina del baño puedes tener en cuenta utilizar las cortinas de baño antihongos están diseñadas para prevenir la acumulación de humedad y por lo tanto evitar el desarrollo de moho. Estas suelen ser de PVC o PEVA, pero puedes encontrar en el mercado unas con tratamientos de teflón.