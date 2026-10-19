Ideas DIY: 3 propuestas express para personalizar guirnaldas terroríficas en menos de 30 minutos

Estamos a poco más de 10 días de Halloween y en algunas casas ya se trabaja en los detalles de la decoración, los disfraces y las fiestas que se llevarán a cabo. El sábado 31 de octubre será un día muy especial en donde grandes y chicos se rodearán de espeluznantes imágenes.

Fernando Lozada ya lo tiene claro, esta es la estrategia que seguirá para permanecer en La Granja VIP

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son un tipo de manualidades ampliamente elegidas para este tipo de festividades. Esto se debe a que es una práctica que ayuda a crear objetos decorativos de forma sencilla y sin grandes gastos.

Ideas DIY de Halloween

Adornar una casa en Halloween va más allá de un simple capricho estético ya que es una forma de conectar con el espíritu festivo, crear comunidad y rendir homenaje a la tradición. Decorarla transforma la atmósfera cotidiana en un espacio lúdico y misterioso que estimula la imaginación de niños y adultos.

En este marco, las ideas DIY fomentan la creatividad en familia y rompen la rutina con un toque de diversión. Aplicarlas para Halloween es una gran opción a la que cada vez más personas se adhieren.

¿Cómo hacer guirnaldas terroríficas?

Si estás buscando decorar la casa para las fiestas temáticas o la época de Halloween no requiere gastar grandes sumas de dinero ni invertir jornadas enteras en proyectos complejos. Las guirnaldas son el recurso definitivo para lograr un gran impacto visual sin complicaciones.

Al suspenderse en muros, marcos de puertas o ventanas, visten la habitación por completo y permiten adaptarlas fácilmente a cualquier estilo. A continuación, te compartimos tres ideas DIY express que podrás completar en menos de 30 minutos para darle un toque único y personalizado a tu decoración:

Guirnalda de Fantasmitas Flotantes de Algodón

Tiempo estimado: 15 minutos

Materiales: Bolas de algodón o gasa sintética, cordón o hilo negro, marcador permanente negro y pegamento blanco.

Paso a paso



Formar la base: Toma las bolas de algodón o pedazos de gasa sintética y dales una forma ligeramente alargada con los dedos, dejando la parte superior redonda y la base deshilachada. Dibujar los rostros: Con el marcador permanente negro, dibuja dos puntos para los ojos y un óvalo vertical para la boca en cada fantasma para darle una expresión de sorpresa o susto. Ensamblar: Pasa el hilo negro usando una aguja por la parte superior de cada fantasma (o pega el hilo por detrás con un punto de pegamento) dejando un espacio de 10 cm entre cada uno.

Murciélagos de Cartulina con Alas en 3D

Tiempo estimado: 20 minutos

Materiales: Cartulina negra, tijeras, regla o plegadera, lápiz blanco y cuerda de yute o cinta naranja.

Paso a paso



Recortar la silueta: Dobla un trozo de cartulina negra por la mitad y dibuja la mitad de un murciélago junto al pliegue. Recórtalo para obtener una figura completamente simétrica. Efecto 3D: Marca dos dobles adicionales en las alas, paralelos al cuerpo del murciélago, para que al desplegarlo las alas queden con relieve y parezcan estar en vuelo. Fijación: Haz dos pequeñas perforaciones en el centro del cuerpo del murciélago y pasa la cuerda de yute para unirlos todos en serie.

Siluetas de Calabazas con Textura de Tela de Araña

Tiempo estimado: 25 minutos

Materiales: Cartulina naranja, hilo o lana blanca, perforadora de papel y un marcador negro.

Paso a paso

