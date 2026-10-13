Ideas DIY: 3 ideas creativas para armar fantasmas colgantes con tela reciclada para Halloween
Ideas DIY. Aprende a hacer 3 fantasmas colgantes para Halloween con tela reciclada y poco dinero.
Estamos por completar la segunda semana de octubre y Halloween ya se siente en el ambiente. Esta fecha tan especial convoca a grandes y chicos en torno a temáticas dedicadas al terror por lo que las decoraciones y los disfraces ya están siendo confeccionados.
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Las manualidades e ideas DIY (Hazlo tú mismo) se destacan entre las prácticas que más trabajo tendrán durante estas semanas. Esto se debe a que muchos elaboran con sus propias manos los objetos de decoración y los disfraces que lucirán en Halloween.
Ideas DIY para Halloween
En el caso de las ideas DIY, sus proyectos son perfectos para esta fecha especial de octubre ya que despierta nuestro espíritu creativo. Las iniciativas apuntan darle un toque único, divertido o espeluznante a la decoración de nuestra casa.
@jugandoconlashijas Boo! 👻👻👻 Seguro pasas un buen rato en familia haciendo este colgante de fantasmas ✨ Necesitas: Mezcla de pegamento blanco y agua Servilletas Aluminio Palillos #halloween #halloweenactivities #foryoupage #fallactivitiesforkids ♬ original sound - moodformilena - Milena
Además, las ideas DIY son una excelente opción para reciclar materiales que ya tenemos en casa. De este modo, podremos crear muchas cosas, incluyendo nuestro disfraz, sin grandes gastos y en pasos muy fáciles.
¿Cómo hacer fantasmas colgantes?
Si aún no te decides cómo decorar tu casa, o te faltan algunos detalles para que luzca de terror, a continuación te detallaremos 3 ideas DIY muy creativas con las que aprenderás a armar fantasmas colgantes. Estas propuestas invitan a reutilizar prendas viejas, sábanas en desuso o retazos de cortinas para darles forma a sorprender a todos:
Fantasma "Éter" con tiras de sábanas o visillos gastados
- Ideal para colgar en galerías, marcos de puertas o ramas del jardín, ya que el viento moverá las tiras creando un efecto flotante impactante.
- Materiales: Una sábana blanca vieja, visillo o cortina clara; una bola de papel de diario o una tapita plástica redonda; hilo o tanza transparente; marcador negro o retazos de tela negra.
Paso a paso
- Para la cabeza, enrolla papel de diario apretado formando una esfera.
- Cubre la esfera con un cuadrado grande de tela y átalo justo por debajo de la cabeza con hilo resistente.
- Con una tijera, realiza cortes verticales desde el borde inferior hasta la cintura del fantasma para formar flecos y tiras desiguales.
- Dibuja los ojos y la boca ovalada con marcador negro (o recórtalos en tela negra y pégalos).
- Atraviesa el tope de la cabeza con una aguja e hilo tanza para colgarlo.
Micro-fantasmas flotantes con telas drapeadas o pañuelos
- Perfectos para armar una guirnalda o colgar de las lámparas interiores y picaportes.
- Materiales: Retazos pequeños de camisetas o retales blancos/crema; bolitas de algodón o bollitos de papel; cola vinílica mezclada con un chorrito de agua; pincel; hilo de coser.
Paso a paso
- Humedece ligeramente los retazos de tela en la mezcla de agua y cola vinílica (esto les dará una textura rígida al secarse).
- Coloca la bolita de algodón en el centro para formar la cabeza y ata un hilo debajo.
- Amolda la tela hacia abajo dejando arrugas y pliegues naturales.
- Déjalos secar suspendidos durante unas horas. Una vez secos, mantendrán su forma rígida e ingrávida.
- Pinta dos pequeños puntos negros como ojos para un estilo minimalista y tierno.
Fantasma estilo "Boho-Rústico" con tejido o remeras de algodón
- Una opción acogedora y con textura, ideal para espacios interiores como el living o pasillos.
- Materiales: Una remera blanca o clarita de algodón (o prendas de punto que ya no uses); tijera; hilo de yute o hilo de algodón; botones negros o fieltro.
Paso a paso
- Corta la remera en tiras largas de aproximadamente 1,5 a 2cm de ancho. Al estirarlas ligeramente, el algodón se enrollará sobre sí mismo formando cordones.
- Dobla varias tiras por la mitad e inserta una pequeña esfera de telgopor o un ovillo de restos de lana en el doblez para crear la cabeza.
- Ata fuertemente la zona del cuello con un trozo de hilo de yute haciendo un nudo rústico.
- Deja la "falda" suelta y despareja. Si quieres, puedes trenzar algunas tiras sueltas para darle textura.
- Cose o pega dos botones negros desparejos para darle una cara con mucha personalidad.