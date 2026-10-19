Cuántos hijos tiene Niurka Marcos de La Granja VIP y quiénes son los padres

Sin lugar a dudas, Niurka es uno de los personajes más polémicos de La Granja VIP Segunda Temporada y su participación no ha pasado desapercibida ni un solo día. Esto gracias a la personalidad explosiva que la distingue, pero también por el lado tierno que está animándose a mostrar y que sale a relucir especialmente cuando se trata de su familia y de sus hijos, quienes serían su mayor motivación.

La llamada "mujer escándalo" es madre orgullosa de tres jóvenes: Kiko, Romina y Emilio, a los que engendró en diferentes etapas de su vida y con distintas parejas sentimentales. Y aunque ya son mayores y cada uno está haciendo su vida, siempre los tiene presentes y con frecuencia les dedica amorosas palabras, como la vez que rompió en llanto en una dinámica junto a los Granjeros porque recordó una lección que tuvo que darles para hacerlos más fuertes, pero que a ella le destrozó el corazón.

Niurka recibe INESPERADA visita de sus hijos tras ganar el beneficio de “El más gallito” en La Granja VIP

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El primogénito de Niurka Marcos es Kiko Marcos, fruto de su primer matrimonio con Federico, un policía de la PGR. Según lo que ha contado de este episodio, conoció a este hombre siendo muy joven y a los 22 años ya estaba embarazada, por lo que él fue la razón por la que se habría quedado formalmente en México. Actualmente, Kiko tiene 36 años y a diferencia de su madre, ha preferido mantenerse alejado del espectáculo.

Años después, la famosa vedette cubana se convirtió en madre por segunda vez con el nacimiento de Romina Marcos, a quien procreó con Jorge, un empresario de Mérida. Con él no se casó, pero sí formalizó una familia y se habrían separado en buenos términos, según lo que ella misma ha compartido. Ella tiene 31 años y se dedica a la creación de contenido.

El hijo menor de Niurka es Emilio Osorio, que nació de su relación con Juan Osorio, un productor de telenovelas con el que estuvo casada cinco años. Este matrimonio se acabó entre escándalos de infidelidades y aunque ya pasaron más de 20 años desde que se separaron, siguen protagonizando enfrentamientos públicamente. Él tiene 23 años y es actor.

Niurka tiene 3 hijos: Kiko, Romina y Emilio|ESPECIAL

¿Quién es el novio de Niurka de La Granja VIP Segunda Temporada?

Tras romances fallidos y luego de ver a sus hijos partir para construir su propio camino, Niurka volvió a darse una oportunidad en el amor con Bruno Espino, un hombre veracruzano que la cautivó. Son novios desde 2024 y están comprometidos, por lo que la cubana tiene planeado casarse próximamente y seguir su vida feliz en Mérida, donde radica formalmente cuando no está en proyectos televisivos como La Granja VIP.